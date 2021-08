دورات تدريبية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري بجامعة سوهاج

8/25/2021 11:00:55 AM

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:00 ص 8/25/2021 11:00:55 AM

نظمت حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، بالتعاون مع إنروت للتنمية Enroot Development ورشتى عمل بعنوان "بنى حرب" و"التقوى" بقريتى بنى حرب وأبو خرص بمركز طهطا.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن ورشة العمل تأتى فى إطار أنشطة مشروع تعزيز الدخل الريفى لتطوير سلاسل القيمة بمركز طهطا، وذلك بتمويل من السفارة السويسرية بالقاهرة The Embassy of Switzerland in Egypt.

وأضاف "عبدالخالق " أن مثل هذه الورش تساعد على تحقيق إستراتيجية مصر ٢٠٣٠، من خلال تطوير الصعيد بمختلف المجالات، والعمل على توفير فرص العمل، وكذلك تطوير المنتجات ودعمها بصورة ناجحة.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، أن التدريب شمل إنتاج أنواع مختلفة من الحقائب ومستلزمات المطبخ وفرش الأسرّة واللوف ومنتجات جديدة، مشيراً إلى أن التدريب شاركت به تغريد رمضان الخبيرة ومصممة المنتجات بمحافظة القاهرة، مضيفاً أن التدريب استمر لمدة ٣ أيام متواصلة بمشاركة ١٢ من العاملين والعاملات.