قالت عنه "رخم" وتزوجته.. ولهذا السبب ابتعدت منى ذكي عن الأدوار الحسّية

لُقبت بـ "أجمل ممثلة مصرية" لهدوء ملامحها وجاذبيتها، وبراعتها في تجسيد الشخصيات التي تمس القلوب، الفنانة منى ذكي التي ملكت قلوب الكثيرين، بين كواليس حياتها الشخصية مع زوجها الفنان أحمد حلمي، وحاتيها بين الأضواء.

نشأتها

ولدت الفنانة مى ذكي في القاهرة، وهي أصغر أخواتها، وعاشت معظم سنوات طفولتها في السفر بين الكويت وانجلترا والولايات المتحدة نظرًا لطبيعه عمل والدها كـ طبيب، ودرست الإعلام قسم العلاقات العامة والاعلان في جامعة القاهرة.

بدايتها الفنية

وقفت الفنانة منى ذكي للمرة الاولى على خشبة المسرح في المدرسة وكانت مرتعبة، قالت: "الناس ضحكت عليا واتكسفت جدا"، وبعدها بفترة قمت بتجربة أداء أمام الفنان محمد صبحي ولم أكن على استعداد، ومنحها فرصة ثانية، أدت فيها مشهد للفنانة شريهان فكان رد فعل "صبحي": "لو ركزتي هتبقي كويسة".

وبدأت منى ذكي التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، وكان أول مشوارها الفني على خشبة المسرح في مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، ومن ثم بدأت مشوارها في السينما حيث ظهرت في العديد من الأفلام الكوميدية في أواخر تسعينات القرن العشرين.

وساهمت "مى ذكي" مع عدد من فنانين جيلها في صياغة مفهوم السينما النظيفة، أو سينما الأسرة، فكانت حريصة على تقديم أدوار الفتاة ذات الوجه الملائكي البرئ والابتعاد عن الأدوار التي تحمل بعض صفات الأخلاقية السيئة، والتي أطلقت عليها الأدوار الحسية.

زاد عدد معجبي الفنانة مى ذكي خاصة من شباب وفتيات الطبقة الوسطى المصرية، فكانت تختار في أدوارها الفنية في أدوار الفتاة الشعبية البسيطة، ما لفت انتباه خبراء التجميل فأجمع سبعه أطباء من أصل 12 طبيب متخصصين في التجميل على أنها "أجمل ممثلة مصرية"

موافقة الأهل على التمثيل

في بداية تمثيلها على خشبة المسرح، لم يكن الأمر بالفارق الكبير مع والدة الفنانة منى ذكي، وكانت تعتقد أنها تلهو فقط، وكان تركيز والدها فقط على أن تكمل تعليمها وتحصل على شهادتها الجامعية في حين كانت تعمل منى ذكى خلف الكواليس.

وبدأت منى ذكي مشوارها الفني، وشعرت والدتها بالفخر الشديد، بينما كان رأي والدها ان هذا أمر غير مستقر، موضحة: "بابا في حياته كلها شافلي تقريبا عملين أو ثلاثة، وكان عايز يكون ليا حاجة بديلة، وانا الفن كان هوسني".

وقدمت منى ذكي بعد إنهاء دراستها في امريكا، في معهد الفنون المسرحية دون علم والدها، إلى جانب الجامعة الامريكية، موضحة "قدمت بصورة الشهادة واتقبلت ولما بابا عرف هزأني"، وبعدها نقلت أوراقها إلى كليه الاعلام بجانب الفنون المسرحية.

حياتها الشخصية

تزوجت الفنانة منى ذكي من الفنان أحمد حلمي عام 2002، وانجبت منه أبنتهما لي لي عام 2014، ثم رزقهم الله بأبنهم الثاني سليم، والثالث يونس.

تخشى "منى" دائما من نظرة الناس لها و"حلمي" كما يروها في الصور وعلى الشاشة، وأن حياتهم دائما في سعادة، وضحك، وعن مقابلتها الأولى لزوجها قالت "أول مرة قالبته كنت شيفاه رخم أوي ومش لذيذ.. وبعد فترة بقينا اصدقاء أوي وبقى أقرب صديق ليا لحد ما اعترفلي بحبه".

وبعد فترة شعرت منى ذكى بحبها الشديد وتعلقها بـ احمد حلمي قائلة " لقيت نفسي مش هقدر اعيش من غيره"، واصرت على موقفها بالزواج منه رغم رفض والدها الشديد، واختلاقه للصعاب لعرقله الزواج.