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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد العمل بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس حتى مساء الغد

مكتب تنسيق الجامعة
مكتب تنسيق الجامعة

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن مد العمل بالمكتب الفرعى للتنسيق بالجامعة حتى مساء غد وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي فى مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غدا الخميس ٢٦ أغسطس حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

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وحرص مكتب تنسيق الجامعة خلال فترة المرحلة الأولى على توفير سبل الراحة والتعاون للطلاب و أولياء الأمور منذ دخولهم بوابات الجامعة وحتى كتاباتهم الرغبات.


وتم تخصيص بوابة لدخول الطلاب وأولياء أمورهم وتوفير مواصلات داخلية عن طريق الطفطف  لتنقلهم إلى مقر مكتب التنسيق و تجهيز ٣ قاعات مكيفة تحتوى على أكثر من ١٠٠ جهاز كمبيوتر لتسجيل الرغبات إلكترونيا  لتسهيل الأمر علي الطلاب.


يذكر أن المكتب  استقبل خلال المرحلة الأولى مايقرب من ٦٠٠ طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم سواء يدويا أو إلكترونيا.


ويعمل مكتب التنسيق تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد غنيم مدير التنسيق.
 

جامعة قناة السويس التنسيق تسجيل الراغبات الثانوية العامة

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