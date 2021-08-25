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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال العرض الخاص للفيلم..

مي سليم: أول 200 جنيه في حياتي خطفتها من شنطة ماما

مي سليم
مي سليم

احتفل صناع فيلم “200 جنيه”، بالعرض الخاص في إحدى سينمات ٦ أكتوبر بحضور أبطال العمل.


وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

 

وتابعت مي سليم ممازحة “أول 200 جنيه في حياتي خطفتها من شنطة ماما”. 

 

وكشفت مي سليم، عن مواقفها المضحكة في كواليس العمل، قائلة "انا جننت محمود حافظ و طلعت عين أحمد السعدني بس هما اخواتي و انا بحبهم اوي و مستمتعه بالعمل معهم".

 

ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.

مي سليم الفن سينما احمد السعدنى فيلم 200 جنية العرض الخاص

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