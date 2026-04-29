"إسكندرية الأزهرية" تبحث آليات تشغيل الشاشات التفاعلية بالمعاهد

شاركت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، في اجتماع موسع "عبر الإنترنت" مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، لمناقشة الخطط الفنية والتقنية لتفعيل الشاشات التفاعلية داخل القاعات الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار السعي نحو رقمنة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي.

واستعرض اللقاء، الذي شهد حضور المهندسة وفاء حسن جويد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، والأعضاء الفنيين ونخبة من مدرسي الحاسب الآلي، سبل الاستفادة القصوى من هذه الشاشات في تحسين جودة المحتوى التعليمي وجعله أكثر تفاعلية وجذباً للطلاب.

كما ركزت المناقشات على دور الوسائل الرقمية في دعم استراتيجيات التعلم الحديثة، والمساهمة الفعالة في سد عجز المعلمين من خلال توفير محتوى تعليمي منظم ومتاح يدعم أساليب التعليم الذاتي والتعلم عن بُعد.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع على أن تبني الأزهر الشريف لهذه التقنيات المتطورة يعد خطوة استراتيجية لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية وتنمية مهارات الطلاب بما يتناسب مع متطلبات العصر.

واختتم اللقاء بالاتفاق على آليات التطبيق الفوري لضمان تفعيل هذه الوسائط التكنولوجية داخل الفصول، بما يخدم رؤية المؤسسة في تطوير المنظومة التعليمية الرقمية.