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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توجيهات الرئيس.. نائب محافظ القاهرة تكشف آخر مستجدات تطوير مزارات آل البيت.. صور

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تتفقد المشروع

كشفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع الديني والقومي المتعلق بتطوير مزارات آل البيت والذى يتم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأكدت أنها تولى كل الاهتمام بهذا المشروع القومى والدينى قناعة منها بمدى أهمية أحياء المناطق الدينية والتاريخية والأثرية وإبراز قيمتها وجعلها مزارات سياحية ومناطق جذب سياحى وإظهار اللمسة الجمالية بها لما له من أثر إيجابي على جذب السياحة الداخلية والخارجية بالإضافة لتسليط الضوء على تاريخ وعراقة الأماكن التراثية وتأكيدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والإسراع فى نهو الأعمال بشكل منظم وممنهج.

 

فى سياق متصل وجهت نائب المحافظ باستمرار العمل على قدم وساق فى تطوير ساحة بور سعيد بالتزامن مع البدء فى تطوير ساحة شارع السد بحى السيدة زينب بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة شارع عبد المجيد اللبان وشارع الإشراف وأحمد بن طولون.

 

أضافت أن خطة التطوير الجارى العمل بها تتضمن أيضا رفع كفاءة الأرضيات والإنارة بشارع الأشراف عن طريق إضافة لمسات جمالية للأرضيات باستخدام البازلت الناعم ليضفى مظهر يبهر الأنظار ويضيف لمسة جمالية للمكان أسوة بشارع المعز، كما وجهت بدراسة اقتراح تحويل المحلات بمتنزه الخليفة التراثى إلى عربات متحركة ومصممة بتصميم موحد بشكل جمالى يناسب الطابع التاريخي والأثري للمكان، بالإضافة إلى عمل دراسة لمقترح لتنفيذ أعمدة إنارة بتصميمات تتناسب مع طبيعة المكان و تصميم سور جمالى من الإطارات المزروعة والمدعمة بالجبس يتم إنشاءه بمتنزه الخليفة التراثى بالجانب المطل على مستشفى المغربى.

 

 

كما وجهت بالسير بخطى سريعة فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق المحيطة بخط سير المزارات لحمايتها ودعمها والحفاظ عليها والتى تتمثل فى مشروع تخفيض المنسوب بالمنطقة المحيطة بمسجد السيدة رقية والاستمرار فى تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى المحيطة بمسجد السيدة رقية والتى تقوم بتنفيذه الشركة القابضة لمياه الصرف.

 

وأكدت أن شبكة تخفيض المنسوب المشار إليها سوف تعمل على تلقى المياه الطبيعية والمياه المتسربة من الصرف ومياه الأمطار وبالتالى سوف تقوم بمنع اى تجمعات من أى مصدر.

 

وشددت نائب المحافظ على أهمية رفع الكفاءة العمرانية للمبانى التراثية ومعالجة واجهاتها، ووجهت بدراسة عدة اقتراحات تم عرضها تضمنت رفع كفاءة جميع المبانى الأثرية المجاورة للمزارات وفتحها للزيارة إلى جانب عمل لوحات إرشادية لتعريف الزائر بالمنطقة ومزارات آل البيت ودراسة اقتراح تم عرضه لتحويل شارع الأشراف للمشاة فقط ايام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

كما أكدت ضرورة عمل حملات إعلانية وترويجية للتعريف بالمنطقة ومزارات آل البيت وما تم من أعمال تطوير وتجميل من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة العمل فى تنفيذ الاعمال من خلال خطة ممنهجة ومحددة الأهداف وبجدول زمنى محدد.

 

جدير بالذكر أن مسار آل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات أل البيت بشارع الخليفة أيضا بآثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون و متحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك متنزه الخليفة التراثى البيئي كما يشمل مسجد السيدة نفيسة و مسجد السيدة رقية وضريح محمد انور الذي يعتقد انه من نسب النبي عليه افضل الصلاةوالسلام مرورا بقبة الاشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع بالأمس بعض المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، بما فيها سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، حيث أكد الرئيس على أن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل، سواء داخلياً أو بالمحيط الخارجي لمواقعها، وذلك على نحو يراعي طابعها التاريخي والروحاني.

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القاهرة مزارات أل البيت احياء المناطق الدينية السياحة الداخلية القيادة السياسية السيدة زينب شارع الاشراف

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