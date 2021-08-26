لجنة للتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بسفاجا

تابعت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، أمس الأربعاء، اللجنة المشكلة من الإدارات المختصة بالمدينة والمكلفة بأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالمدينة.

تكونت اللجنة من عدة جهات هي "إدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، والإدارة الصحية، والإدارة البيطرية، وإدارة تموين سفاجا، ومكتب العمل"، وذلك للتأكد من ضمان وجودة ومدى صلاحية المنتجات التى يتم عرضها لأهالي المدينة .

وطالبت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، كافة المحلات التجارية بالمدينة والمقاهي والمطاعم، بالالتزام بجميع القرارات والإجراءات الاحترازية اللازمة التى أقرتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.