رنا سماحة تكشف حقيقة خلافها مع زوجها

كشفت الفنانة رنا سماحة عن حقيقة خلافها مع زوجها الفنان سامر أبو طالب من خلال رسالة مطولة عبر حسابها بموقع انستجرام.

وكتبت رنا سماحة :" trend عذرا ایها ال فلدي ما هو اغلى من كنوز العالم (( اتعلمت في بيت اهلي )) أن العلاقه بين الراجل والست أمانه مينفعش تطلع بره البيت".

وأضافت رنا سماحة:"خطيبتك مراتك طليقتك ايا كانالامانه دي ولاد الأصول بس الي بيعرفوا يصونوها ومیفشوش اسرارها ولاد الأصول بس الي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (( كبيره من الكبائر )) ولاد الأصول بس الي مبيخونوش الامانه ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثاليه".

وأكملت رنا سماحة :" بیسیبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير

ولاد الاصول بیعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالاحسان ومبينسوش الفضل بينهم ده الي ربنا امرنا بيه ده الي اهالينا ربونا عليه ده الي الانسانيه بتقوله اي حاجه غير كده تبقى عدم تربيه ..قلة دين .. انعدام اخلاق".

وتابعت :"انعدام الاخلاق ده مينفعش نزينه ونقول اوووووه ترندفي داهيه الترند الي ينسينا اخلاقنا وتربيتنا واصولنا الانسان بيعيش حياته وبيمشي (( رحله ))مش هيفضل منها غير سيرتك واعمالك الطيبه وكلمتك الي بتتصدق بيها سيبوا الخير وانتوا ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا علیکم اجعل من يراك يدعو لمن رباك بطلب من اي حد هيكلمني عشان يعرف اي تفاصيل تخص حياتي الخاصه يوفر على نفسه وميكلمنيش ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الاعلامي ولا الاكثر بحثا غير في شغلي فقط في الخير والفرحه وبس".

واختتمت رنا سماحة :"عاهدت نفسي واهلي والناس الي بحبهم اني اكون خير قدوہ

عاهدت ابني الي عيني لسه مشافتوش اني اربيه على الأصول والاحتراموالرقي عاهدته اني اربيه يبقى (( راجل)) ف متستنوش مني ما يفعله الآخرون مش عايزه ابقى ترند".

علم “صدى البلد”، أن الفنانة رنا سماحة ألغت متابعة زوجها سامر أبو طالب على إنستجرام.

كما حذفت رنا سماحة صورهما الخاصة؛ ليقوم سامر أيضا بإلغاء متابعة رنا .

يأتي ذلك بعد إعلان رنا سماحة أمس خبر حملها ؛ وذلك من خلال مشاركة جمهورها فيديو عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت رنا "إحساس كبير .. شعور خطير".