نشرة الفن|تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز.. حقيقة انفصال رنا سماحة وتعرض علاء زينهم لحادث

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها :

يكشف صدى البلد حقيقة إجراء النجمة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية أخرى في أحدى مستشفيات سويسرا.

في أول تعليق له بعد فقدان وزنه، كشف الفنان الشاب بودى الهواري نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، عن سبب فقدانه للكثير من وزنه حيث ظهر بشكل مختلف.

أكد المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز أنه لم يستقر حتى الآن على إجراء حفل زفاف أم لأ.

علقت الفنانة سمية الخشاب، على الشائعات المنتشرة حول التحقيق معها من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.

تعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير بسيارته أمس الثلاثاء، أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء تصوير أحدث أعماله.

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ “صدى البلد”، عن سعادته بالمقابلة التي عقدها مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وذلك لمناقشة لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة.

كشفت الفنانة رنا سماحة خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عن حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.