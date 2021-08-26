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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن|تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز.. حقيقة انفصال رنا سماحة وتعرض علاء زينهم لحادث

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز ونجل غادة عادل ورنا سماحة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها :

 

 

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

 

يكشف صدى البلد حقيقة إجراء النجمة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية أخرى  في  أحدى مستشفيات سويسرا.

 

مش دايت.. نجل غادة عادل: عاوز أقولكم أنا إزاي خسيت 45 كيلو

 

في أول تعليق له بعد فقدان وزنه، كشف الفنان الشاب بودى الهواري نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، عن سبب فقدانه للكثير من وزنه حيث ظهر بشكل مختلف.

 

دلال عبد العزيز كلمة السر في تأجيل عيد ميلاد محمد محمود عبدالعزيز

 

أكد المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز أنه لم يستقر حتى الآن على إجراء حفل زفاف أم لأ.

 

سمية الخشاب ترد على "أعداء النجاح" وتكشف حقيقة التحقيق معها

 

علقت الفنانة سمية الخشاب، على الشائعات المنتشرة حول التحقيق معها من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.

 

فحوصات على رأسه| إصابة الفنان علاء زينهم في حادث سيارة

 

تعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير بسيارته أمس الثلاثاء، أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء تصوير أحدث أعماله.

 

أشرف زكي معلقا على بيان محافظ القاهرة: تفهم الموقف وأعلن دعمه للسينما

 

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ “صدى البلد”، عن سعادته بالمقابلة التي عقدها مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وذلك لمناقشة لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة.

 

رنا سماحة ترد على خبر انفصالها عن زوجها

كشفت الفنانة رنا سماحة خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عن حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

ياسمين عبد العزيز نجل غادة عادل دلال عبد العزيز علاء زينهم رنا سماحه

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