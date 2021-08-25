مش عارفة.. رنا سماحة ترد على خبر انفصالها عن زوجها.. فيديو

كشفت الفنانة رنا سماحة خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عن حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وقالت رنا سماحة "حتى لو لقدر الله فيه انفصال، البيوت لا بد أن تتمتع بالخصوصية والاحترام، فيجب ألا يعلم الجميع ما حدث بين الزوجين".

وأضافت رنا سماحة "مش عارفة، لا أستطيع إثبات أو نفي انفصالي في الوقت الحالي".

علم “صدى البلد”، أن الفنانة رنا سماحة ألغت متابعة زوجها سامر أبو طالب على إنستجرام.

كما حذفت رنا سماحة صورهم الخاصة؛ ليقوم سامر أيضا بإلغاء متابعة رنا .

يأتي ذلك بعد إعلان رنا سماحة أمس خبر حملها ؛ وذلك من خلال مشاركة جمهورها فيديو عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت رنا "إحساس كبير .. شعور خطير".