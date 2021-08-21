بعد إعلان حملها.. رنا سماحة تلغي متابعة زوجها على إنستجرام

وحذفت صورهما

علم صدى البلد، أن الفنانة رنا سماحة ألغت متابعة زوجها سامر أبو طالب على إنستجرام.

كما حذفت رنا سماحة صورهم الخاصة؛ ليقوم سامر أيضا بإلغاء متابعة رنا .

يأتي ذلك بعد إعلان رنا سماحة أمس خبر حملها ؛ وذلك من خلال مشاركة جمهورها فيديو عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت رنا : "إحساس كبير .. شعور خطير".

رنا سماحة تستعد لاحياء حفل مع تامر حسني :

تستعد الفنانة رنا سماحة، لإحياء حفل غنائي كبير يوم الثلاثاء الموافق ٧ سبتمبر وذلك على خشبة مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم رنا سماحة، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها التي يحبها الجمهور.



وكان النجم تامر حسني، أحيا حفل زفاف المطربة ونجمة أراب آيدول رنا سماحة على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.كان ضمن الحضور ريم البارودي، وياسر فرج، والمنتج ياسر سليم ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ، وعدد كبير من نجوم برنامجي "أراب آيدول" وستار أكاديمي، منهم مينا عطا، ومحمد شاهين، ومحمد سراج، وهايدي موسى، ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.

وأشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة، وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة الـ selfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية.