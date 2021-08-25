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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

أشرف زكي معلقا على بيان محافظ القاهرة: تفهم الموقف وأعلن دعمه للسينما

أشرف زكي
أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ “صدى البلد”، عن سعادته بالمقابلة التي عقدها مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وذلك لمناقشة لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة.

وقال أشرف زكي: "بيان محافظ القاهرة أكد على مدى تفهمهم للوضع ووضع ضوابط مناسبة ، فالأعمال الفنية بتختلف الاعلان غير التصوير السينمائي".

وأضاف أشرف زكي: "أنا ضد أننا مندفعش فلوس ، بالعكس فنحن نستهلك مرافق وشوارع وبالتالي يجب دفع قيمة مقابل ذلك ، ولكن يجب أن يكون المبلغ مقبول".

تابع أشرف زكي:" اللواء خالد عبد العال أخبرني أنه يدعم الصناعة والسينما والفنون ، وأنا أشكره للغاية هو والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى".

واختتم أشرف زكي: "أنا كنت مع رئيس اتحاد المنتجين السعوديين وكان منزعجا للغاية ، ولكن بعد بيان محافظ القاهرة أبدى تحمسه للعمل مرة أخرى".

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل ، بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، وذلك عقب لقاءه مع نقيب المهن التمثيليلة د أشرف زكي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم الهام فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس السيسي أمس الفن والفنانين ونفاجئ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أناشد محافظ القاهرة بعدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية.

وتابع أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضرب لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما مؤكدا أن دول أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب .

 

وأبدى زكي فخره وسعادته بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى أمس ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مطالبا محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفن.

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بعد لقائه بـ أشرف زكي.. محافظ القاهرة يصدر بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير بالشوارع

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أشرف زكي لمحافظ القاهرة: "متضربش صناعة السينما والدراما والغي قرارك"

 

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

 

أصدر اللواء خالد عد العال محافظ القاهرة قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات  والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .

 

وقالت المحافظة في القرار الصادر :" فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

 

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي :

 

- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير

 

- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير

 

ومن المقرر أن  يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

 

اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لصدى البلد لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات

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بعد لقائه بـ أشرف زكي.. محافظ القاهرة يصدر بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير بالشوارع

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