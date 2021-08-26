حفل توقيع كتاب "النعامة والأسد" وصالون «بن الهيثم» العلمي بالقومي لثقافة الطفل والمنصات الإلكترونية

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف حفل توقيع كتاب "النعامة والاسد" من أحدث إصدارات المركز، للكاتب "صلاح شعير" ورسوم الفنان "جلال الدين جمال"، وقد أقيم حفل التوقيع في قاعة المركز القومي للسينما بالهرم بعدد محدود من الحضور ومراعيا للإجراءات الاحترازية، كما تم بث الحفل على الهواء مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيس بوك واليوتيوب، وذلك للوصول لأكبر عدد من الأطفال من خلال الأونلاين.



وقد ادار الحفل الدكتورة "صفية عرفات" مدير عام بحوث ثقافة الطفل وتحدثت مع الحضور ورحبت بهم ثم تحدث الكاتب "صلاح شعير" عن قصص (الهدهد والفلاح)- (عاشق الحرية)-(الزقزاق والتمساح)-(النعامة والاسد)، ثم تحدث الرسام "جلال الدين جمال" عن تجربته في رسم المجموعة القصصية وتحدث من خلالها عن مقاييس الرسم.



كما قام المركز بعمل يوم ثقافي فني بحديقة الفنون بالهرم تضمن العديد من ورش الفنون التشكيلية كورشة تعليم فن الطباعة للفنان مايكل ميشيل، وورشة تعليم فن البورترية للدكتورة هانم صبره، بالإضافة لورشة تنمية بشرية عن فهم الآخر من خلال عرض فيلم بمناقشة الدكتورة انجي مدثر وإشراف أ.منال منيب أ.اوجينى صبحى.



أعقب ذلك "صالون بن الهيثم " والذي كان موضوعه عن تناول الدواء بالطرق السليمة والصحيحة مع الدكتور لؤي دكتور الجراحة العامة ومقررة الصالون باحث دكتوراة مروة عادل ومدير إدارة الأبحاث أ.أحمد عبد العليم.