سمية الخشاب: أرسنال بدأ يشم نفسه بس مهما عمل قدامه 100 سنة عشان يقرب للمان يونايتد

نشرت الفنانة سمية الخشاب تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” .

وكتبت سمية الخشاب “ ارسنال بدأ يشم نفسه بس مهما عمل قدامه ميت سنه عشان يقرب للمان يونايتد ”.

و نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.



وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر" : "‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي 🙏🏼‎#سمية_الخشاب "