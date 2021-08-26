توفير 25 ألف متر مكعب من المياه المحلاة بالعريش

أكد المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، إلى انه يتم توفير 25 ألف مترا مكعبا من المياه المحلاة من خلال 4 محطات لتحلية مياه البحر أقيمت في العريش، وهى محطتى تحلية المساعيد بطاقة 5000 مترا مكعبا لكل محطة يوميا، ومحطتى الريسة 1 و2 بطاقة اجمالية 15 ألف مترا مكعبا في اليوم علاوة على مياه النيل الواردة من محطة مياه القنطرة شرق.

وأعلن أنه جارى الانتهاء من باقى قطاعات الشبكة الجديدة متمثلة في مناطق الخزان العالى، الصفا، الريسة، ضاحية السلام، العبور، الرائد العربى، أبوصقل، ودريم لاند.

عمليات التوصيل للمياه في الشبكة الجديدة

كما تم الانتهاء من عمليات التوصيل للمياه في الشبكة الجديدة علي مدار ال24 ساعة بأحياء كرم أبو نجيله والمساعيد ، الي جانب التوصيل للمنازل وسط العاصمة العريش ، وأنه سيتم استكمال الأعمال فى باقي المناطق بالصفا والخزان وشرق الوادي ( الريسة وضاحية السلام والعبور وأبو صقل ) ، الي جانب إعادة الشيء لأصله قبل رصف الطرق.

حيث تم الانتهاء من قطاعى المساعيد وكرم أبونجيلة، أننا بصدد الانتهاء من تشغيل وتجربة باقى القطاعات تمهيدا للاستلام الابتدائى للشبكة بالكامل لتوفير المياه النقية لأهالى مدينة العريش وتوفير احتياجاتهم من المياه العذبة.

