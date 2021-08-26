محافظة الوادى الجديد في 24 ساعة: الجامعة تطلق الحملة الثالثة للتطعيم ضد كورونا .. وافتتاح 3 مساجد غدا

إطلاق الحملة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا بـ الوادى الجديد

افتتاح مساجد بتكلفة 2.8 مليون جنيه غدا

مديرية التعليم تنظم معرض لختام الأنشطة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، معرضا ختاميا للأنشطة التربوية لطلاب مدارس المحافظة وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدرسة المروة الإعدادية تحت عنوان (معسكر اقرأ)، لخلق مناخ إبداعي للطلاب يساعد علي نمو قدراتهم وتطوير مهاراتهم الابتكارية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

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وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب والقراءات المتعددة من خلال تنفيذ مجموعة من الورش الإبداعية.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بمنظومة العمل، وفى ختام جولته بالمعسكر كرم وكيل وزارة التعليم الطلاب القائمين على المعسكر والطلاب المشاركين في المعسكر.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، لآخر مستجدات العمل في تنفيذ مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تزيين وتجميل المدارس تحت شعار التنافس وروح التعاون وحب العمل شعار الفترة في تزيين وتجميل مدارس الوادي الجديد.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة الوادي الجديد، إطلاق الحملة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة،وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور طنطاوى رئيس الجامعة، أن الحملة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة، تاتى من خلال التنسيق بين الدكتور احمد محروس وكيل وزراة الصحة الصحة والسكان بالمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور القذافى خلف عبد الوهاب استشاري الإدارة العامة ومنسق الحملة بالجامعة، أن حملة تطعيم فيروس كورونا تستهدف أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بكليات وقطاعات الجامعة، للحصول (الجرعة الثانية) من خلال التنسيق بين الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع والادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة خلال الفترة من الأحد الموافق 29 -8-2021 وحتى الخميس الموافق 2-9-2021 على النحو الآتي:

الأحد الموافق 29-8-2021 (المبنى الاداري والقطاعات) وذلك بمقر المبنى الإداري.

الأثنين الموافق 30-8-2021 (كليتي التربية والعلوم) بمقر كلية التربية

الثلاثاء الموافق 31-8-2021 : (كليتي الزراعة والطب البيطري) بمقر كلية الزراعة

الأربعاء الموافق 1-9-2021 : (كليتي الآداب والتربية الرياضية والمدن الجامعية) بمقر كلية الاداب.

الخميس: الموافق 2-9-2021 : (تخلفات الكليات والقطاعات) بمقر المبنى الإداري.

هذا وقد قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر للدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة على التنسيق المستمر لخدمة العاملين بالجامعة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وفقا لخطط الدولة لمجابهة كورونا، والمتابعة اليومية وبصفة دائمة لجميع المدارس لحظة بلحظة وحل أي عقبات أو مشكلات بشكل فورى.

وفي نفس السياق، تشهد محافظة الوادي الجديد، غدًا الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي جرت بهم.

وقال الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد من خطة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية، حيث تفتتح الأوقاف مسجد السيدة خديجة بتكلفة 850 ألف جنيه بالجهود الذاتية بمشاركة أهالي المنطقة

كما يجري افتتاح مسجد أبو منقار الكبير بمركز الفرافرة على مساحة 245 مترا بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه على نفقة الوزارة، وافتتاح مسجد الوهاب بالفرافرة على مساحة 230 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليون و750 ألف جنيه على نفقة الوزارة.

ولفت رمضان، إلى الدور الكبير الذي تتولاه وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.