ما هو مرض الذئبة الحمراء؟ والأعراض والعلاج

يعد مرض الذئبة الحمراء هو مرض من أمراض المناعة الذاتية يصيب النسيج الضام ، وبالتالي فهو يصيب العديد من أعضاء الجسم ومن أهمها المفاصل والجلد والجهاز العصبي والكلى والقلب والرئتين.



• مرض يصيب الإناث أكثر من الذكور ، ويصل إلى ذروة المرض في العقد الثاني والثالث من العمر ، وينتشر في إسبانيا وإيطاليا ومنطقة البحر الكاريبي.



• من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث المرض الاستعداد الوراثي وكذلك التعرض للمستضدات وتكوين الأجسام المضادة والمركبات المناعية التي تهاجم أنسجة الجسم وتسبب الالتهابات.

اعراض الذئبة الحمراء



• تختلف أعراض وعلامات الذئبة الحمراء باختلاف الآلة المصابة ، والأعراض وعلامات التهاب المفاصل والجلد هي الأكثر شيوعًا هي التهاب المفاصل وظهور الطفح الجلدي على المناطق المعرضة للشمس ، وإصابة الجهاز العصبي هي تشنجات والصداع بالإضافة إلى تغير الحالة المعرفية النفسية والاضطرابات النفسية كلزان الاكتئاب. إصابة الكلى تتمثل في التهاب الغشاء المحيط بالقلب أو متلازمة الكلى المريضة والمصابة بالرئتين بشكل رئيسي في التهاب الغشاء المحيط بالرئتين وما ينتج عنه من ارتشاح ، والقلب المصاب هو التهاب الغشاء المحيط بالقلب ، والتهاب الغشاء المحيط بالقلب. عضلة القلب وما ينتج عنها من قصور في القلب وعدم انتظام ضربات القلب والتهاب الشغاف.



• تشخيص المرض أو وجود أربعة أكثر من أحد عشر معياراً وضعتها الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ، ومعايير مبنية على الفحص السريري للمريض بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية والتي تشمل فحص خلايا الدم والأجسام المضادة.



• النصائح التي يجب تقديمها في حالة المرض هي تعريف المريض وأسرته بالمرض والآثار الجانبية للأدوية ، وتجنب التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية واستخدام حاميات الشمس ، وتجنب الأماكن المزدحمة لعدم الاصابة بالثباتات ، وللنساء يجب ان يتجنبن حبوب منع الحمل لمنع تدهور الوضع.



• يشمل العلاج مضادات الالتهاب والمسكنات الموضعية ، واستخدام الستيرويد هو العلاج الرئيسي للمرض بالإضافة إلى استخدام مثبطات المناعة وخاصة في حالات المرض النشط. كما تستخدم المواد المضادة للملاريا والمواد البيولوجية في هذا المرض. استخدام الأجسام المضادة وتبادل بلازما الدم الوريدي في حالات النزيف الدموي داخل الرئتين.



• العلاج بالطب البديل باستخدام بذور الكتان وزيوت السمك وأوميغا 3 ، واستخدام الأعشاب الصينية ، واستخدام الأعشاب الغنية بحمض جاما لينولينيك مثل زيت زهرة الربيع والزبيب ، ويجب تجنب اللحوم الدهنية وتجنب الفول السوداني ومنتجات الألبان