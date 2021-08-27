كيا سورنتو تواصل تألقها بمواصفات هجينية جديدة .. صور

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تألقها داخل الأسواق العالمية، وذلك عبر نسختها الشهيرة سورنتو، التي سوف تقدم بقدرات كهربائية هجينة بإطلالة 2022، و كعادة سورنتو صاحبة تصميم الـ SUV التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، سوف تضم السيارة باقة من التجهيزات، إلى جانب التصميم الخارجي الذي يعكس الكثير من المفاهيم القوية لهذه النسخة.

القدرات الفنية للسيارة كيا سورنتو الهجينة

تأتي السيارة كيا سورنتو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سيلندر، يعتمد على قدرات كهربائية هجينة، بسعة 1600 سي سي، ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 261 حصان، مع بطارية بمدى يصل إلى 51 كيلومتر في الساعة، مع حزمة متطورة من وسائل الامن و الحماية، مثل منظومة الوسائد الهوائية، ومنظومة المكابح عالية الأداء.

التصميم الداخلي للسيارة كيا سورنتو

تحتوي السيارة كيا سورنتو على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض المالتي ميديا و الخرائط يبلغ قياسها 10.25 بوصة، و لوحة عدادات ديجتال بقياس 12.3 بوصة، و شاحن لاسلكي، مع نظام صوتي وترفيهي مكون من 12 مكبر صوتي من طراز BOSE، ومنفذ USB، و تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، بالإضافة إلى زر تفعيل و إيقاف المحرك بصمة، و مقود حركة متعدد الوظائف، وفرامل يد كهربائية.

التصميم الخارجي لـ كيا سورنتو الهجينة

ترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية انيقة ذات تصميم هندسي مروحي الشكل يجمع بين اللون الفضي و الأسود، مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، و منظومة عادم ثنائية الأداء، و سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالإضافة إلى زعنفة القرش الخلفية، و مصابيح أمامية تحمل طابع شرس وعدواني المظهر، مع شبكات امامية سوداء متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء.