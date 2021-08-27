أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد محمد عبد الرحمن

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ" أوس أوس "صديقه الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر بعيد ميلاده.



ونشر محمد أسامة عبر استوري حساب بإنستجرام صورة له مع محمد عبد الرحمن وعلق قائلا: "كل سنة وانت طيب يا احلى وأغلى توتي ".



أعرب الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي تعرض حاليا في الساحل الشمالي.

وقال محمد عبد الرحمن لصدى البلد: نجاح المسرحية فاق توقعاتي، الحمد لله ربنا كريم أوي ، الأعداد في تزايد كل عرض عن اللي قبله".

أضاف محمد عبد الرحمن: "يحسب لأستاذ أشرف عبد الباقي المخاطرة وعرض المسرحية لأول مرة في الساحل الشمالي، حيث لقيت إقبالا كبيرا ونجاحا جماهيريا".

بدأت عروض مسرحية شمسية وأربع كراسي للنجم محمد عبد الرحمن، والتي تُعرض في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، وتُعتبر إحياءً للمسرح الصيفي الذي اختفى في الفترة الأخيرة، وقد لاقت المسرحية إقبالًا شديدًا، وتعالت ضحكات الجمهور بالمسرح المكشوف، خاصةً مع كوميديا الموقف التي اعتمدت عليها المسرحية.

تفاصيل عرض مسرحية شمسية وأربع كراسي

وصرّح النجم محمد عبد الرحمن "إضحاك الجمهور هو ما يجعلني أشعر بالمتعة والإنجاز، لذلك أحب المسرح كثيرًا لأنك ترى رد فعل الجمهور في الحال، وسعيد جدًا بنجاح العرض الأول لمسرحية شمسية وأربع كراسي، وأتمنى أن تعود فكرة المسرح الصيفي مرة أخرى".

يشارك النجم محمد عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداثها بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.