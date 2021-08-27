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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم العاملين بديوان عام البحر الأحمر بلقاح كورونا

موظفوا الديوان العام
موظفوا الديوان العام اثناء تلقى اللقاح

أعلنت مديرية الصحة عن توفير قافلة طبية لتطعيم جميع العاملين بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير لقاح كورونا لهم بسهولة وبشكل مجاني والتوجيهات بسرعة تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والإدارات التابعة له.

 

من جانبه، قام اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام المساعد، بزيارة القافلة للاطمئنان على انتظام سير عملية التطعيم والتي بدأت في التاسعة صباحًا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة آلية العمل وفقًا للمنظومة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

 

وناشد السكرتير العام المساعد جميع المواطنين بالمحافظة الذين لم يتلقوا لقاح كورونا التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان والتوجه إلى أقرب قافلة لتلقي اللقاح.

 

يذكر أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر أطلقت العديد من القوافل الطبية لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة بلقاح كورونا مما ساهم وبشكل كبير في الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، وتحقيق أعلى النسب من المستهدف على مستوى الجمهورية طبقًا للبيان الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان.

 

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