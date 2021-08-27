الأوقاف: اعتماد 66 خطيب مكافأة جديد وتجديد تكليف 24 من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (90) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم عدد (66) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف عدد (24) ، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد عدد (66) خطيبًا جديدًا ، منهم عدد (53) على بند التحسين ، وهم:

1. حمدي أحمد حسين حسن - أسيوط

2. عاطف هاشم علي أحمد - أسيوط

3. محمد صديق أحمد مهران - أسيوط

4. عبد الستار محمود كامل أحمد إبراهيم - الأقصر

5. حسني سعيد محمد عيد - البحيرة

6. علي علي محمد الجميل - البحيرة

7. فتحي محمد السعداوي محمد راضي - البحيرة

8. حسين مساعد سيد إبراهيم - بني سويف

9. ثروت عبد العليم عبد الحميد علي - الدقهلية

10. محمد أحمد محمد بدوي - الدقهلية

11. منير محمد البيومي الحناوي - الدقهلية

12. مجدي عبد العظيم عمر السيد - دمياط

13. أبو زيد الفاوي أبو زيد عبد الحليم - سوهاج

14. إسماعيل عبد اللاه إسماعيل عبد اللاه - سوهاج

15. السيد أحمد حسن عبد الحق - سوهاج

16. شحاتة علي عوض السيد سالم - سوهاج

17. عبد الناصر علي صديق إبراهيم - سوهاج

18. عبده محمد داوود جحا - سوهاج

19. علي عمر علي عيسى - سوهاج

20. علي ماضي مرسي مهران - سوهاج

21. محمد أحمد محمد أحمد عبد المغيث - سوهاج

22. محمد عبد اللطيف محمد عبد الحليم التور - سوهاج

23. مرزوق علي أحمد قاوي - سوهاج

24. أحمد حسن أحمد بدوي - الشرقية

25. أحمد محمود إبراهيم مصطفى - الشرقية

26. رمضان بكير أمين حسن - الشرقية

27. رمضان علي عبد الحميد عشماوي - الشرقية

28. زكي مصطفى زكي السيد - الشرقية

29. السيد محمد أحمد محمد خليل - الشرقية

30. سعيد بدران محمد حسين - الشرقية

31. صلاح علي محمود الشربيني - الشرقية

32. عبد الحليم محمود السيد محمد - الشرقية

33. فائق السمرائي محمد إبراهيم سيد أحمد - الشرقية

34. محمد السيد محمد هجرس علي - الشرقية

35. رمضان محمد رمضان العبد - الغربية

36. سعيد السيد مصطفى عمر - الغربية

37. سلامة عبد الله محمد محمد شرف الدين - الغربية

38. السيد أحمد عبد الرحمن الصاوي - الغربية

39. السيد علي علي رضوان - الغربية

40. محمد عبد الحليم محمد درويش - الغربية

41. موسى عبد الرحمن أمين الوكيل - الغربية

42. وجيه يس إبراهيم شحاتة - الغربية

43. محمد أحمد عيسوي مرزوق - الفيوم

44. رمضان علي سيد أحمد قشطة - القاهرة

45. محمد كمال أحمد مصطفى - القاهرة

46. أحمد محمد علي خفاجي - قنا

47. الشحات فهمي علي السيد منصور - كفر الشيخ

48. علي محمد عبد الجواد عبد الرحمن - كفر الشيخ

49. هشام مصطفى محمود قمبر - كفر الشيخ

50. سعيد مصطفى السيد عبد الوهاب - المنوفية

51. عبد اللاه محمد السيد أحمد ليلة - المنوفية

52. عيد محمد علي محمد - المنوفية

53. مجدي عبد الهادي عبد الحميد عبد الله - المنوفية

ومنهم عدد (13) كخطباء مكافأة جدد ، وهم:

1. عرفات علي عايد أبو الحسن - الأقصر

2. ناصر حسين عبد العليم عطوة - بني سويف

3. نبيه نعيم الموافي عبد الكريم - دمياط

4. أحمد أحمد عبد النعيم عبد المولى - سوهاج

5. إبراهيم جودة حسن جودة - الشرقية

6. فكري محمد متولي عمارة - الشرقية

7. مصطفى إبراهيم جودة عبد الرسول - الغربية

8. طه حسين خلف عبد الباقي - الفيوم

9. مصطفى معوض عبد التواب معوض - الفيوم

10. خالد أحمد محمود محمد - القاهرة

11. صابر أحمد حسن إسماعيل - القاهرة

12. أحمد محمود محمد مكي الأقرع - المنوفية

13. السيد أحمد محمد علي عبد العال - المنوفية



ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين



ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف عدد (24)خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (18) على بند التحسين ، وهم:

1. فؤاد عبد العظيم محمد المشتولي - القاهرة

2. محي الدين ربيع عبد الحليم علي - القاهرة

3. كمال محمد علي الصبحي - أسيوط

4. إبراهيم مختار يوسف مصطفى - الدقهلية

5. علي البدري عبد المجيد إبراهيم - الدقهلية

6. عبد الحميد عبد العال أحمد عبد العال - سوهاج

7. محفوظ أبو زيد عبد الله محمد - سوهاج

8. عبد الحي حجازي أحمد حجازي - سوهاج

9. عبد الله محمد عبده علي حسين - الشرقية

10. السيد محمد سليمان البحراوي - الشرقية

11. مصطفى حسن إبراهيم بدر - الشرقية

12. قطب إبراهيم قطب زيد - الغربية

13. خليفة محمد خليفة نجا النجار - الغربية

14. السعيد محمد حسن العداوي - الغربية

15. سمير محمد إبراهيم مراد - الغربية

16. عصام عطية سليمان حماد - الغربية

17. شلابي عبد الخالق أبو طالب - مطروح

18. صابر منير أحمد عفيفي - المنوفية



ومنهم عدد (6) كخطباء مكافأة ، وهم:

1. محمود عبد اللاه علي أحمد - سوهاج

2. مختار عبد العزيز السيد تمام - سوهاج

3. ياسر علي سليمان خضر - الغربية

4. السيد أحمد أحمد بدوي - الغربية

5. محمود محمد السعيد علي عبد الرحيم - الغربية

6. عوض محمد علوان صالح - الغربية