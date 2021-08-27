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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: اعتماد 66 خطيب مكافأة جديد وتجديد تكليف 24 من المحالين للمعاش

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (90) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم عدد (66) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف عدد (24) ، وبيانهم كالتالي:
أولًا: اعتماد عدد (66) خطيبًا جديدًا ، منهم عدد (53) على بند التحسين ، وهم:
1. حمدي أحمد حسين حسن  - أسيوط
2. عاطف هاشم علي أحمد  - أسيوط
3. محمد صديق أحمد مهران  - أسيوط
4. عبد الستار محمود كامل أحمد إبراهيم  - الأقصر
5. حسني سعيد محمد عيد  - البحيرة
6. علي علي محمد الجميل  - البحيرة
7. فتحي محمد السعداوي محمد راضي  - البحيرة
8. حسين مساعد سيد إبراهيم  - بني سويف
9. ثروت عبد العليم عبد الحميد علي  - الدقهلية
10. محمد أحمد محمد بدوي  - الدقهلية
11. منير محمد البيومي الحناوي  - الدقهلية
12. مجدي عبد العظيم عمر السيد - دمياط
13. أبو زيد الفاوي أبو زيد عبد الحليم  - سوهاج
14. إسماعيل عبد اللاه إسماعيل عبد اللاه  - سوهاج
15. السيد أحمد حسن عبد الحق  - سوهاج
16. شحاتة علي عوض السيد سالم  - سوهاج
17. عبد الناصر علي صديق إبراهيم  - سوهاج
18. عبده محمد داوود جحا  - سوهاج
19. علي عمر علي عيسى  - سوهاج
20. علي ماضي مرسي مهران  - سوهاج
21. محمد أحمد محمد أحمد عبد المغيث  - سوهاج
22. محمد عبد اللطيف محمد عبد الحليم التور  - سوهاج
23. مرزوق علي أحمد قاوي  - سوهاج
24. أحمد حسن أحمد بدوي  - الشرقية
25. أحمد محمود إبراهيم مصطفى  - الشرقية
26. رمضان بكير أمين حسن  - الشرقية
27. رمضان علي عبد الحميد عشماوي  - الشرقية
28. زكي مصطفى زكي السيد  - الشرقية
29. السيد محمد أحمد محمد خليل  - الشرقية
30. سعيد بدران محمد حسين  - الشرقية
31. صلاح علي محمود الشربيني  - الشرقية
32. عبد الحليم محمود السيد محمد  - الشرقية
33. فائق السمرائي محمد إبراهيم سيد أحمد  - الشرقية
34. محمد السيد محمد هجرس علي  - الشرقية
35. رمضان محمد رمضان العبد  - الغربية
36. سعيد السيد مصطفى عمر  - الغربية
37. سلامة عبد الله محمد محمد شرف الدين  - الغربية
38. السيد أحمد عبد الرحمن الصاوي  - الغربية
39. السيد علي علي رضوان  - الغربية
40. محمد عبد الحليم محمد درويش  - الغربية
41. موسى عبد الرحمن أمين الوكيل  - الغربية
42. وجيه يس إبراهيم شحاتة  - الغربية
43. محمد أحمد عيسوي مرزوق  - الفيوم
44. رمضان علي سيد أحمد قشطة  - القاهرة
45. محمد كمال أحمد مصطفى  - القاهرة
46. أحمد محمد علي خفاجي  - قنا
47. الشحات فهمي علي السيد منصور  - كفر الشيخ
48. علي محمد عبد الجواد عبد الرحمن  - كفر الشيخ
49. هشام مصطفى محمود قمبر  - كفر الشيخ
50. سعيد مصطفى السيد عبد الوهاب  - المنوفية
51. عبد اللاه محمد السيد أحمد ليلة  - المنوفية
52. عيد محمد علي محمد  - المنوفية
53. مجدي عبد الهادي عبد الحميد عبد الله  - المنوفية
ومنهم عدد (13) كخطباء مكافأة جدد ، وهم:
1. عرفات علي عايد أبو الحسن  - الأقصر
2. ناصر حسين عبد العليم عطوة  - بني سويف
3. نبيه نعيم الموافي عبد الكريم  - دمياط
4. أحمد أحمد عبد النعيم عبد المولى  - سوهاج
5. إبراهيم جودة حسن جودة  - الشرقية
6. فكري محمد متولي عمارة  - الشرقية
7. مصطفى إبراهيم جودة عبد الرسول  - الغربية
8. طه حسين خلف عبد الباقي  - الفيوم
9. مصطفى معوض عبد التواب معوض  - الفيوم
10. خالد أحمد محمود محمد  - القاهرة
11. صابر أحمد حسن إسماعيل  - القاهرة
12. أحمد محمود محمد مكي الأقرع  - المنوفية
13. السيد أحمد محمد علي عبد العال  - المنوفية


ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين


ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف عدد (24)خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (18) على بند التحسين ، وهم:
1. فؤاد عبد العظيم محمد المشتولي  - القاهرة
2. محي الدين ربيع عبد الحليم علي  - القاهرة
3. كمال محمد علي الصبحي  - أسيوط
4. إبراهيم مختار يوسف مصطفى  - الدقهلية
5. علي البدري عبد المجيد إبراهيم  - الدقهلية
6. عبد الحميد عبد العال أحمد عبد العال  - سوهاج
7. محفوظ أبو زيد عبد الله محمد  - سوهاج
8. عبد الحي حجازي أحمد حجازي  - سوهاج
9. عبد الله محمد عبده علي حسين  - الشرقية
10. السيد محمد سليمان البحراوي  - الشرقية
11. مصطفى حسن إبراهيم بدر  - الشرقية
12. قطب إبراهيم قطب زيد  - الغربية
13. خليفة محمد خليفة نجا النجار  - الغربية
14. السعيد محمد حسن العداوي  - الغربية
15. سمير محمد إبراهيم مراد  - الغربية
16. عصام عطية سليمان حماد  - الغربية
17. شلابي عبد الخالق أبو طالب  - مطروح
18. صابر منير أحمد عفيفي  - المنوفية


ومنهم عدد (6) كخطباء مكافأة ، وهم:
1. محمود عبد اللاه علي أحمد  - سوهاج
2. مختار عبد العزيز السيد تمام  - سوهاج
3. ياسر علي سليمان خضر  - الغربية
4. السيد أحمد أحمد بدوي  - الغربية
5. محمود محمد السعيد علي عبد الرحيم  - الغربية
6. عوض محمد علوان صالح  - الغربية

الأوقاف محمد مختار جمعة خطيب مكافأة تكليف اعتماد المحالين للمعاش

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