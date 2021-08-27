الأوقاف: اعتماد 66 خطيب مكافأة جديد وتجديد تكليف 24 من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (90) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم عدد (66) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف عدد (24) ، وبيانهم كالتالي:
أولًا: اعتماد عدد (66) خطيبًا جديدًا ، منهم عدد (53) على بند التحسين ، وهم:
1. حمدي أحمد حسين حسن - أسيوط
2. عاطف هاشم علي أحمد - أسيوط
3. محمد صديق أحمد مهران - أسيوط
4. عبد الستار محمود كامل أحمد إبراهيم - الأقصر
5. حسني سعيد محمد عيد - البحيرة
6. علي علي محمد الجميل - البحيرة
7. فتحي محمد السعداوي محمد راضي - البحيرة
8. حسين مساعد سيد إبراهيم - بني سويف
9. ثروت عبد العليم عبد الحميد علي - الدقهلية
10. محمد أحمد محمد بدوي - الدقهلية
11. منير محمد البيومي الحناوي - الدقهلية
12. مجدي عبد العظيم عمر السيد - دمياط
13. أبو زيد الفاوي أبو زيد عبد الحليم - سوهاج
14. إسماعيل عبد اللاه إسماعيل عبد اللاه - سوهاج
15. السيد أحمد حسن عبد الحق - سوهاج
16. شحاتة علي عوض السيد سالم - سوهاج
17. عبد الناصر علي صديق إبراهيم - سوهاج
18. عبده محمد داوود جحا - سوهاج
19. علي عمر علي عيسى - سوهاج
20. علي ماضي مرسي مهران - سوهاج
21. محمد أحمد محمد أحمد عبد المغيث - سوهاج
22. محمد عبد اللطيف محمد عبد الحليم التور - سوهاج
23. مرزوق علي أحمد قاوي - سوهاج
24. أحمد حسن أحمد بدوي - الشرقية
25. أحمد محمود إبراهيم مصطفى - الشرقية
26. رمضان بكير أمين حسن - الشرقية
27. رمضان علي عبد الحميد عشماوي - الشرقية
28. زكي مصطفى زكي السيد - الشرقية
29. السيد محمد أحمد محمد خليل - الشرقية
30. سعيد بدران محمد حسين - الشرقية
31. صلاح علي محمود الشربيني - الشرقية
32. عبد الحليم محمود السيد محمد - الشرقية
33. فائق السمرائي محمد إبراهيم سيد أحمد - الشرقية
34. محمد السيد محمد هجرس علي - الشرقية
35. رمضان محمد رمضان العبد - الغربية
36. سعيد السيد مصطفى عمر - الغربية
37. سلامة عبد الله محمد محمد شرف الدين - الغربية
38. السيد أحمد عبد الرحمن الصاوي - الغربية
39. السيد علي علي رضوان - الغربية
40. محمد عبد الحليم محمد درويش - الغربية
41. موسى عبد الرحمن أمين الوكيل - الغربية
42. وجيه يس إبراهيم شحاتة - الغربية
43. محمد أحمد عيسوي مرزوق - الفيوم
44. رمضان علي سيد أحمد قشطة - القاهرة
45. محمد كمال أحمد مصطفى - القاهرة
46. أحمد محمد علي خفاجي - قنا
47. الشحات فهمي علي السيد منصور - كفر الشيخ
48. علي محمد عبد الجواد عبد الرحمن - كفر الشيخ
49. هشام مصطفى محمود قمبر - كفر الشيخ
50. سعيد مصطفى السيد عبد الوهاب - المنوفية
51. عبد اللاه محمد السيد أحمد ليلة - المنوفية
52. عيد محمد علي محمد - المنوفية
53. مجدي عبد الهادي عبد الحميد عبد الله - المنوفية
ومنهم عدد (13) كخطباء مكافأة جدد ، وهم:
1. عرفات علي عايد أبو الحسن - الأقصر
2. ناصر حسين عبد العليم عطوة - بني سويف
3. نبيه نعيم الموافي عبد الكريم - دمياط
4. أحمد أحمد عبد النعيم عبد المولى - سوهاج
5. إبراهيم جودة حسن جودة - الشرقية
6. فكري محمد متولي عمارة - الشرقية
7. مصطفى إبراهيم جودة عبد الرسول - الغربية
8. طه حسين خلف عبد الباقي - الفيوم
9. مصطفى معوض عبد التواب معوض - الفيوم
10. خالد أحمد محمود محمد - القاهرة
11. صابر أحمد حسن إسماعيل - القاهرة
12. أحمد محمود محمد مكي الأقرع - المنوفية
13. السيد أحمد محمد علي عبد العال - المنوفية
ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين
ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف عدد (24)خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (18) على بند التحسين ، وهم:
1. فؤاد عبد العظيم محمد المشتولي - القاهرة
2. محي الدين ربيع عبد الحليم علي - القاهرة
3. كمال محمد علي الصبحي - أسيوط
4. إبراهيم مختار يوسف مصطفى - الدقهلية
5. علي البدري عبد المجيد إبراهيم - الدقهلية
6. عبد الحميد عبد العال أحمد عبد العال - سوهاج
7. محفوظ أبو زيد عبد الله محمد - سوهاج
8. عبد الحي حجازي أحمد حجازي - سوهاج
9. عبد الله محمد عبده علي حسين - الشرقية
10. السيد محمد سليمان البحراوي - الشرقية
11. مصطفى حسن إبراهيم بدر - الشرقية
12. قطب إبراهيم قطب زيد - الغربية
13. خليفة محمد خليفة نجا النجار - الغربية
14. السعيد محمد حسن العداوي - الغربية
15. سمير محمد إبراهيم مراد - الغربية
16. عصام عطية سليمان حماد - الغربية
17. شلابي عبد الخالق أبو طالب - مطروح
18. صابر منير أحمد عفيفي - المنوفية
ومنهم عدد (6) كخطباء مكافأة ، وهم:
1. محمود عبد اللاه علي أحمد - سوهاج
2. مختار عبد العزيز السيد تمام - سوهاج
3. ياسر علي سليمان خضر - الغربية
4. السيد أحمد أحمد بدوي - الغربية
5. محمود محمد السعيد علي عبد الرحيم - الغربية
6. عوض محمد علوان صالح - الغربية