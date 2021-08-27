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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير لـ بايدن من هجوم إرهابي جديد في كابول.. تفاصيل

مطار كابول
مطار كابول

حذر فريق الأمن القومي الأمريكي، الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، اليوم، من "احتمال وقوع هجوم إرهابي جديد في كابول".


ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن مسؤول في البيت الأبيض، القول إن الولايات المتحدة تتخذ "إجراءات حماية قصوى في مطار كابول".


ووصف المسؤل، الأيام القليلة القادمة من مهمة الإجلاء، بأنها "ستكون أخطر فترة حتى الآن".


وأوضح أن الجيش الأمريكي ينقل بضع آلاف من الأشخاص جوا كل بضع ساعات، وتُمنح الأولوية لإجلاء المواطنين الأمريكيين المتبقين الذين أشاروا إلى رغبتهم في المغادرة.


وأكد أن القادة الأمريكيين أطلعوا بايدن وهاريس على خطط لاستهداف مواقع لتنظيم "داعش خراسان" الإرهابي في أفغانستان.

داعش البيت الأبيض هجوم ارهابي أمن القومى الجيش الأمريكي

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