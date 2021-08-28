تدمر6 متر مربع فى السنة.. "تاج البحر الشوكى" عدو الشعاب المرجانية الأول

"تاج البحر الشوكى" هو نجم بحر كبير الحجم يتغذى على شعاب البحر القاسية او الحجرية ظاهرة انتشاره بشكل كبير سجلت على فترات زمنية متفاوتة فى عده اماكن فى البحر الاحمر المحيط الهادى و بولينيزيا الفرنسيه ويتسبب انتشارة فى دمار للشعاب المرجانية لانة يتغذى عليها ويتسبب فى موتها.

يقول الدكتور محمود حنفى استاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس قام العلماء بتقسم ظاهره انتشار نجم البحر الى ثلاث مجموعات تبعا لحجم الانتشار اولها انتشار اولّى: وفى هذه الحاله يتضاعف "نجم البحر الشوكى" دون سبب معروف و غالبا هذا الانتشار يكون ذو اثار محدوده على الشعاب المرجانيه.

وانتشار ثانوى:غالبا ما يكون مرتبط بحدوث ظاهره انتشار اولّى و اغلب الاحيان يكون نتاج موسم التزاوج فى تلك الاثناء وانتشار مزمن: وو هو عندما ينتشر "نجم البحر الشوكى" بشكل كثيف فى منطقه شعاب مرجانيه معينه و يكون تأثيره مدمر تمام.

وتابع حنفى عادة يتم وضع البيض لهذه الحيوانات في فصل الصيف في شهر مايو من كل عام وقد تعرض البحر الأحمر المصري لمثل هذه الظاهرة في عام ۱۹۹۸ وإستمرت إلى عام 2000 مما تسبب في دمار مساحات كبيرة من الشعاب المرجانيه وفي هذه الفترة تكاتفت جهود كافة الجهات التنفيذية في تجميع هذه الحيوانات من مناطق الشعاب المرجانية ودفنها على الساحل لتفادي الأضرار الكبيرة التي تسببها هذه الكائنات الشعاب المرجانية وتم تجمع مایزید عن 100 ألف حيوان في خلال هذه الحملات مما أدى لحماية مساحات شاسعه من الشعاب المرجانية .

21 ذراع

واوضح الدكتور محمد اسماعيل المدرس بجامعة قناة السويس قسم علوم البحار نجم البحر الشوكى يلقبه البعض بتاج الشوك وهى تمتاز بشهيتها للمرجانيات وهو احد مجموعة الجلد شوكيات البحرية يحتوى على 21 ذراع وسطح جسمة العلوى مغطى بالاشوك ذات الاطراف المدببة السامة ويمكن لنجم البحرى الشوكى ان يتحرك مسافة 20متر فى الساعة الواحدة ويتم انتاج البيض والحيوانات المنوية للكائن فى الفترة من 4اشهر الى 12 شهر او عندما تكون درجة حرارة المياة 28درجة مئوية.

وتابع اسماعيل بعد تخصيب البيض يتحول الى يرقات تقضى فترة من اسبوعين الى اربعة اسابيع وتكون عالقة فى مياة البحر وتسمى الهائمات ثم تتحول اليرقات الى نجم بحر صغير غير مرئى حتى عمر ستة شهور تقضى هذة الفترة وسط الصخور والشعاب المرجانية

الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئى يؤكد أن انثى نجم البحر الشوكى تنتج البيض عندما يصل عمرها من 2-3سنوات وتنتج حوالى 6مليون بيضة فى موسم التزاوج الواحد وتتغذى صغار نجم البحر الشوكى على الطحالب المتحجرة وعندما تصل الى عمر ستة شهور فانها تبدا الغذاء على الشعاب المرجانية ويقضى نجم البحر الشوكى نصف وقتة تقريبا فى الغذاء ويأكل نجم البحر الشوكى الذى يزيد حجمة عن 40سم خلال النهار بينما نجم البحر الشوكى اقل من 20 سم يتغذى خلال الليل لديه القدره على التهام 6 متر مربع من الشعاب فى العام الواحد .

وأضاف غلاب هناك بعض الابحاث العلميه تؤكد ان الشعاب المرجانية يمكن ان لا تتاثر بنجم البحر الشوكى عندما يكون عددها 20-30نجم / 10000متر مربع(واحد هكتار)لكن عندما يحدث زيادة فى اعداد نجم البحر الشوكى فانها تلتهم وتاكل مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية بدون تمييز ويتكلف ذلك سنوات طويلة لاستعادة الشعاب المرجانية ويعتبر قوقع التريتون اهم المفترسات الطبيعية لنجم البحر الاشوكى