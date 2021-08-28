جامعة القاهرة فى اسبوع …. الخشت : إعداد المرجع العلمي الدولي الأول من نوعه لاستخدام تقنية "النانو تكنولوجي" في علاجات الفم والأسنان .. استقبال معامل التنسيق طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

الخشت رئيس جامعة القاهرة: يكرم الفريق البحثي للمرجع العلمي ..ونشره دوليا بالتعاون مع الناشر الدولي السيفير

جامعة القاهرة: بدأت فعاليات النسخة الرابعة لمعسكر قادة المستقبل.



شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار

الاسبوع وجاءت كالاتى :

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعداد المرجع العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر وذلك في مجال العلاج التحفظي لتخصصات طب الفم والأسنان من خلال استخدام تقنية النانو تكنولوجي والتي يتم تطبيقها لأول مرة، وتم نشر المرجع دوليا وذلك بالتعاون مع الناشر الدولي السيفير.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بكل ما هو جديد في التخصصات المختلفة، وبما تتواكب مع التطور العالمي للبحث العلمي التطبيقي، مقارنة بنظرائها في الجامعات المرموقة، وبما يعود بالنفع علي المجتمع والناس، وهو ما يتحقق فيما تقدمه مستشفيات جامعة القاهرة وكلية طب الفم والاسنان والتي تعد من التخصصات ذات التصنيف المتقدم دولياً.



فيما كرم الدكتور الخشت، الفريق البحثي القائم علي إعداد المرجع العلمي وهما الدكتورة منى رياض، الأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الاسنان، والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بقسم العلاج التحفظي، وذلك لجهودهما وتميزهما في اعداد المرجع العلمي الدولي الأول لمصر في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية النانوتكنولوجي.

من جانبه قال الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان ، أن أهمية المرجع ليس لكونه الأول من نوعه فقط فى مجال العلاج التحفظي على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر، لكنه سيساهم في تطور علاجات أمراض الفم بشكل كبير عبر تقنية "النانوتكنولوجي"، بالإضافة إلى استخدام تقنية النانو مستقبلاً في هندسة أنسجة الأسنان.

و أشارت الدكتورة ألفت حسانين رئيس قسم العلاج التحفظي بكلية طب الاسنان، الى التوسع في استخدام تقنية "النانو تكنولوجي" لتطوير الأدوات التي تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتةً الى العمل على اتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجعا علميا متخصصا لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.



وفى نفس السياق ، تواصل معامل تنسيق جامعة القاهرة، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وذلك بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، ويتواجد بالمعامل موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل.



كما بدأت جامعة القاهرة، إطلاق النسخة الرابعة من معسكر "قادة المستقبل" الذي يقام تحت عنوان: "إعادة بناء الإنسان" في الفترة من 22 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 وذلك لطلاب جامعة القاهرة.متضمنا حوارات مفتوحة بين الطلاب وكبار المفكرين والإعلاميين، حول بناء الإنسان وتطوير العقل، وأهم قضايا الساعة داخليا وخارجيا.

ويأتي معسكر "قادة المستقبل" في إطار مشروع طرحته جامعة القاهرة من أجل تطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

ويتضمن معسكر "قادة المستقبل" 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة لتخريج 400 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق التفكير، وتُقام فعالياته بقاعة الاحتفالات الكبرى.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، مع إدارة حلقات النقاش معهم حول طبيعة الإنجازات المتجددة ودورها في بناء مستقبل أجيال الوطن.

ويحتفي المعسكر في نسخته الرابعة بحضور ومشاركة عدد من القامات الوطنية البارزة والقيادات الفكرية من أصحاب الخبرات المتميزة في وضع تصورات أفضل لمستقبل شباب الوطن وقد استضاف المعسكر في الأسبوع الأول منه فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، كما تستضيف الجامعة الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر الإثنين القادم.