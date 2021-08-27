تنسيق الجامعات 2021.. جامعة القاهرة تقوم بتطعيم فئة معينة من الطلاب.. وعميد آداب القاهرة ينفى خبر تفعيل نظام الغياب بالعام الدراسى الجديد

عميد آداب القاهرة يكشف شروط التحاق الطلاب الوافدين بقسم اللغة الانجليزية

جامعة القاهرة تعلن شرط اساسى لالتحاق الطلاب بالمدن الجامعية

مع انتهاء تسجيل المرحلة الأولى من التنسيق الالكترونى ، وانطلاق المرحلة الثانية من التنسيق خلال الأيام القادمة لطلاب الثانوية العامة ، يتساءل عدد من الطلاب الجدد من الثانوية العامة والطلاب الوافدين حول نظام الدراسة لعام 2021-2022 ، أو شروط الالتحاق بالأقسام الداخلية لبعض الكليات .

تداول طلاب كلية الآداب خلال الساعات الماضية ، على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول نظام الحضور ، وأنه تم تفعيل الغياب خلال العام الدراسي الجديد .

ومن جانبه كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حقيقة تفعيل نظام الغياب خلال العام الدراسى القادم 2021-2022 بالكلية .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح صدى البلد ، أنه لم تصدر أية تعليمات مختلفة عن العام السابق الي الان من قبل المجلس الأعلى للجامعات ، مؤكدا فى حالة حدوث اختلاف سنقوم بالإعلان عنها عبر الموقع الرسمى الخاص بالكلية .

وكان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

استعرض المجلس التعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخرا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وقرر المجلس تكليف السادة رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية ويحاولون بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط التحاق الطلاب الوافدين بقسن اللغة الانجليزية للعام الدراسى الجديد 2021-2021 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد عدة شروط يجب توافرها فى الطلاب الوافدين للالتحاق بقسم اللغة الانجليزية وهى اجتياز امتحان تحديد المستوى ، أن يكون الطالب حاصال على 96%في اللغة الإنجليزية ، أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحا فيها دراسته للغة الإنجليزية ، إفادة من اإلدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام.

وكانت قد نوهت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة ، على الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي سرعة سداد المصروفات و تسليم الايصال لمكتب الساعات المعتمدة .

و أشارت إدارة الكلية ، أن عدم سداد المصروفات الدراسية لا يعني الانسحاب من المقرر ، و في حالة عدم دخول الامتحان سوف يحتسب تقدير راسب للطالب .

على الجانب الاخر ، أعلن مصدر مسؤول بـ جامعة القاهرة ، عن موقف طلاب الجامعة من التطعيم ضد فيروس كورونا .

وقال المصدر خلال تصريح لصدى البلد ، أن الجامعة ستقوم بتطعيم طلاب المدن الجامعية ، مؤكدا على أنه سيكون شرطا أساسيا لدخولهم المدن الجامعية للعام الدراسى الجديد 2021-2022 .

وكان قد كشف مصدر مسؤول بـ جامعة القاهرة ، عن مصير العاملين بالجامعة من التطعيمات ضد فيروس كورونا .

وقال المصدر خلال تصريح لـ صدى البلد ، أن الجامعة بدأت الحملة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا يوم الأحد الموافق 15 أغسطس ومازالت مستمرة حتى الآن بعيادة كليتي الحقوق والتجارة وذلك للذين لم يتم تطعيمهم في الحملة الأولى .