تنسيق الجامعات 2021 .. آثار القاهرة تعلن عن البرامج المتاحة لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم للدراسة بالبرامج الخاصة والمميزة لمرحلة البكالوريوس لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للطلاب الحاصلين على الحد الادنى لكليات الآثار بـ الجامعات الحكومية .

وقال الدكتور أحمد رجب ، هذه البرامج تتمثل فى برنامج نظم المعلومات الأثرية، يتيح هذا البرنامج للطلاب الدمج بين دراسة علوم الحاسب وعلم الآثار ويؤهل الطالب للعمل فى الحقل الأثري بمختلف فروعة كما يؤهلهم للعمل فى مجال البرمجيات .

وأضاف الدكتور أحمد رجب ، أما البرنامج الثانى برنامج الإرشاد الأثري ، يمتاز برنامج الإرشاد الأثري بتأهيل الطالب للعمل فى مجال الإرشاد السياحى والاثرى كما يقوم الطالب من خلاله بدراسة التاريخ واثار مصر وكذلك دراسة اللغات الأجنبية المختلفة بالإضافة إلى علم السياحة .

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى البرنامج الثالث شعبة اللغة الإنجليزية ، من خلالها يقوم الطالب بدراسة أحد تخصصات علم الآثار ( الآثار المصرية - الآثار الإسلامية - ترميم الاثار - الاثار اليونانية الرومانية ) باللغة الانجليزية مما يؤهل الخريج للعمل ضمن البعثات العلمية الدولية .

وكان قد صرح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بكلية الآثار للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، تعلن كلية الآثار فتح باب التقدم الدراسات العليا بالكلية بجميع مراحلها ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات) في كافة التخصصات الأثرية وهي الآثار المصرية القديمة الآثار اليونانية الرومانية الآثار الإسلامية ترميم وصيانة الآثار بالإضافة إلى الدبلومات المتخصصة مثل دبلوم تاريخ الفن والمتاحف وإدارة المواقع الأثرية وغيرها ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق طبقا للشروط المعلنة .

والجدير بالذكر أنه قد أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب التدريب الصيفي لطلابها خلال شهري أغسطس و سبتمبر .

وقال الدكتور أحمد رجب ، من يرغب من الطلاب تسجيل اسمه وملء استمارة التسجيل عليه التوجه إلى مكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى موعد أقصاه 9 من سبتمبر الجارى .