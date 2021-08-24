إعلام القاهرة تصدر بيانا هاما يخص أحد أعضاء هيئة التدريس

أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بيانا هاما بشأن ما صدر عن أحد أعضاء هيئة التدريس المنتمين للكلية .

وقالت الكلية فى بيانها: " بشأن ماتم تداوله عبر صفحات ومواقع الانترنت من أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية فإن مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة يؤكد احترامه لقانون تنظيم الجامعات والقيم والأعراف الجامعية التى درجت عليها جامعة القاهرة، وأن النقد للسياسات الجامعية يجب أن يتم داخل الأطر والمسارات الإدارية والقانونية التى يحددها القانون "

وأضاف البيان: “ وعلى ذلك فإن المجلس يرفض ويدين أى إساءة أو اتهام لأى عضو هيئة تدريس أو قيادة من قيادات الجامعة ويرفض المجلس رفضا باتا أسلوب التشهير ”.

وتؤكد الكلية على أعضائها عدم اللجوء إلى هذا الأسلوب مع الالتزام بالقانون المنظم لأساليب المخاطبة والنشر عبر المواقع الالكترونية لان عضو هيئة التدريس لا يمثل نفسه بل يمثل الكيان الذى ينتمى إليه ولا يصح أن يزج بهذا الكيان فى أي خلاف شخصى .

الجدير بالذكر ان أحد أعضاء هيئة التدريس المنتمين لكلية الاعلام كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعى يحمل بعض عبارات الإساءة الى قيادات جامعة القاهرة وينتقد فيه الادارة.