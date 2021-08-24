عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تصدر بيانا هاما يخص أحد أعضاء هيئة التدريس

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

أصدرت كلية الإعلام  بجامعة القاهرة،  بيانا هاما بشأن ما صدر عن أحد أعضاء هيئة التدريس  المنتمين للكلية . 

وقالت الكلية فى بيانها: " بشأن ماتم تداوله عبر صفحات ومواقع الانترنت من أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية فإن مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة يؤكد احترامه لقانون تنظيم الجامعات والقيم والأعراف الجامعية التى درجت عليها جامعة القاهرة، وأن النقد للسياسات الجامعية يجب أن يتم داخل الأطر والمسارات الإدارية والقانونية التى يحددها القانون " 

txt

رئيس جامعة القاهرة: تقدير المرأة أساس مشروعي الفكري

txt

الهلالي: جامعة القاهرة أنشئت لتقود التنوير في العالم العربي

وأضاف البيان: “ وعلى ذلك فإن المجلس يرفض ويدين أى إساءة أو اتهام لأى عضو هيئة تدريس أو قيادة من قيادات الجامعة ويرفض المجلس رفضا باتا أسلوب التشهير ”.

وتؤكد الكلية على أعضائها عدم اللجوء إلى هذا الأسلوب مع الالتزام بالقانون المنظم لأساليب المخاطبة والنشر عبر المواقع الالكترونية لان عضو هيئة التدريس لا يمثل نفسه بل يمثل الكيان الذى ينتمى إليه ولا يصح أن يزج بهذا الكيان فى أي خلاف شخصى . 

الجدير بالذكر ان أحد أعضاء هيئة التدريس المنتمين لكلية الاعلام كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعى يحمل بعض عبارات الإساءة الى قيادات جامعة القاهرة وينتقد فيه الادارة.

كلية الإعلام أعضاء هيئة التدريس كلية الاعلام جامعة القاهرة مجلس كلية الاعلام جامعة القاهرة المواقع الإلكترونية

ترشيحاتنا

خالد جلال يعلن تشكيل البنك الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

يا عم بسكوبان .. إسمي أنتوسيد.. اعرف حدوتة سيارة أحمد مكي فى سيما على بابا | صور

فيسبوك تفكر فى إعادة ميزة مهمة إلى التطبيق بعد سنوات من إزالتها

عندما تغضب الطبيعة على أمريكا.. هذا ما فعله إعصار هنري بـ ساحل الأطلسي

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية

أشرف صبحي: الشباب هم المحرك الرئيسي للوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منهم المصريين وعلى خطوط طيران مباشرة.. السماح للمعلقين بالعودة للسعودية بشكل مباشر

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

جهاد جريشة يطلق قذائفه: مش هشتغل فى الأهلى أو الزمالك .. رئيس الكاف ظلمنى وربنا قعّده فى البيت|حوار

هل سيدفع المواطنين 300 جنيها لركن السيارة اسفل المنزل ؟

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

يسخر منهم .. لحظة إلقاء طالبان القبض على أحد مشاهير تيك توك و إعدامه

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

فيديو

«عايز فن راقي ووعي ديني».. شاهد أبرز محاور مداخلة السيسي لصدى البلد

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ