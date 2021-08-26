عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية للطفولة المبكرة القاهرة تنظم دورة أساسيات الكتابة العلمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت  إدارة مركز الدراسات التربوية والنفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ،  على عمل دورة اساسيات الكتابة العلمية يوم الاحد القادم 29 أغسطس  الساعه الرابعه مساء.

وأضافت إدارة مركز الدراسات التربوية والنفسية، بأن الدورة شرط للتسجيل لدرجة الماجستير ، ومن يرغب يرغب فى الحجز عليه الواصل مع الاستاذة  داليا داود  على رقم 01227643525، من يوم الاحد إلى الخميس.

 وكانت قد أعلنت إدارة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، على الطالبات التي لم يتم استخراج لهم حساب على المنصة الإلكترونية حتى الآن  التأكد من عدم وجود لهم أكثر من كود ، لأن ذلك  يمنع من إنشاء حساب لهم على المنصة .
كما نوهت إدارة الكلية على طالبات البكالوريوس التوجه إلى شئون طالبات لحذف التكرار بالإضافة إلى طالبات الدراسات العليا التوجه ‘إلى مكتب الدراسات العليا .

txt

آداب القاهرة تعلن رسوب الطالب في هذه الحالة

txt

موقع التنسيق الإلكتروني 2021.. خطوات التسجيل بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، تواصل معامل تنسيق جامعة القاهرة، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وذلك بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، ويتواجد بالمعامل موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل.

كلية التربية للطفولة المبكرة دورة اساسيات الكتابة العلمية إدارة مركز الدراسات التربوية والنفسية جامعة القاهرة درجة الماجستير

ترشيحاتنا

خسارة هنا أحمد في تنس الطاولة فى بارالمبياد طوكيو 2020

بث مباشر قبل الموت.. آخر كلمات سيدة قبل غرقها في الفيضانات

بعد تدخل نواب التنسيقية.. إلغاء زيادة رسوم تصوير الدراما والسينما بالقاهرة.. ونائبة: تقديم التسهيلات ينشط السياحة

أسعار اليورو في البنوك اليوم الخميس 26-8-2021

الميكانيكي بيقولك.. 5 نصائح قبل شراء سيارة مستعملة توفر لك المال والجهد

بتعذب من غيرك.. رسالة مؤثرة من إيمى سمير غانم لـ والدتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

رد قوي من تامر أمين بعد احتفال شيكابالا: عيب أنت مش لاعيب صغير

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

اعرف حقك.. حقيقة تحصيل 300 جنيه رسوم ركن السيارة أمام المنزل

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ