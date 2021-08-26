كلية التربية للطفولة المبكرة القاهرة تنظم دورة أساسيات الكتابة العلمية

أعلنت إدارة مركز الدراسات التربوية والنفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، على عمل دورة اساسيات الكتابة العلمية يوم الاحد القادم 29 أغسطس الساعه الرابعه مساء.

وأضافت إدارة مركز الدراسات التربوية والنفسية، بأن الدورة شرط للتسجيل لدرجة الماجستير ، ومن يرغب يرغب فى الحجز عليه الواصل مع الاستاذة داليا داود على رقم 01227643525، من يوم الاحد إلى الخميس.

وكانت قد أعلنت إدارة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، على الطالبات التي لم يتم استخراج لهم حساب على المنصة الإلكترونية حتى الآن التأكد من عدم وجود لهم أكثر من كود ، لأن ذلك يمنع من إنشاء حساب لهم على المنصة .

كما نوهت إدارة الكلية على طالبات البكالوريوس التوجه إلى شئون طالبات لحذف التكرار بالإضافة إلى طالبات الدراسات العليا التوجه ‘إلى مكتب الدراسات العليا .

على الجانب الاخر ، تواصل معامل تنسيق جامعة القاهرة، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وذلك بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، ويتواجد بالمعامل موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل.