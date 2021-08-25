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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موقع التنسيق الإلكتروني 2021.. خطوات التسجيل بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة

التنسيق الالكتروني
التنسيق الالكتروني

مع بداية انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق ، يتساءل طلاب الثانوية العامة على الكليات المتاحة والتنسيق الخاص بكل كلية ومن بين هذه الكليات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة

شروط الالتحاق بـ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 2021

1- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

2- أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى الخاص بـ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 

تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 2021 بجامعة القاهرة 

يختلف   تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 2021 ، عن التنسيق الخاص بالكلية العام الماضى ولكن من المتوقع أن لا يقل تنسيق الكلية عن 80 % هذا العام .

وكانت قد أوضحت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى  أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الاولى الشعبة العلمية ( رياضة ) هو 80% و الحد الادنى لتنسيق المرحلة الاولى للشعبة  العلمية ( العلوم ) هو 88.4 % . 

جامعة القاهرة 

 

برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 2021 

يوجد عدد من البرامج المختلفة المتاحة بـ كلية الذكاء الاصطناعى لطلاب الثانوية العامة الشعبتي ( العلمى والأدبى ) وهى 

1- برنامج هندسة البرمجيات ( يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة علمى علوم ) 

2- برنامج تكنولوجيا الشبكات ( يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة علمى علوم )

3- برنامج الحوسبة المعلوماتية ( يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة علمى رياضة )
 

تسجيل الرغبات 

خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الألكترونى 

1- خدمات تنسيق الثانوية العامة

الخطوة الاولى 

2- تسجيل الرغبات 

الخطوة الثانية 

3- اختر مصدر الشهادة التى حصلت عليها 

الخطوة الثالثة 

4- كتابة الرغبات 

 

المصروفات الدراسية لـ كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى 2021

تختلف المصروفات الدراسية كل عام عن العام الأخر ، فكانت تبلغ المصروفات الدراسية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لعام 2019 ،  770 جنيها للساعة المعتمدة للطالب الجديد ، بينما تبلغ الرسوم الادارية 1800 جنيه. 

تختلف رسوم الساعات المعتمدة الصيفية حوالى 25 % عن الفصول الدراسية الاخرى 

المستندات المطلوبة للتقديم بتنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

1 -  بطاقة الترشيح

2 -  8 صور شخصية وصورة للكشف الطبي 

3 - شهادة ميلاد حديثة مطبوع عليها الرقم الثلاثي وصورة منها

4 - صورة بطاقة الرقم القومي

5 - التجنيد استمارة 2 جند و استمارة 6 جند من مكتب التجنيد

 

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم 2020


جاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي في القاهرة بنسبة 93.4%، وأما الأقصر والمنوفية وصل إلى نسبة 91.58%.، وفي حلوان بنسبة 91.58%، و طنطا جاء بنسبة 93.4%، وأما الزقازيق جاء نسبة التنسيق 92.7%، وفي دمنهور 93.8%، وفي بنها 91.82%، وكفر الشيخ 92.5% .

 

وظائف الذكاء الاصطناعي في مصر

وقبل التعرف على تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 لابد من التعرف على ما تقدمه كليات الذكاء الأصطناعي واقسامها بالجامعات المصرية، وذلك من خلال إقامة ملتقى سنوي لتوفير فرص عمل للطلاب الخرجين، حيث تتميز البرامج المرتبطه بالذكاء الاصطناعي بارتباطها الوثيق بسوق العمل والتفاعل مع المجتمع، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات اللازمة في مواصفات الخريج بالإضافة إلى إدراج ذلك بمحتويات المقررات الدراسية وذلك لإكساب الطالب التقنيات والمهارات لمواكبة هذه الاحتياجات.

 

الشروط التى يجب توافرها للطلاب غير المستجدين 

1- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة علمى علوم لبرنامج الحوسبة المعلوماتية 

2- ان يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة ( علوم – رياضة ) 

3- ان يكون الطالب المحول قد قضى مدة لا تزيد عن عام دراسى بالكلية المحول منها 

4- ان يكون الطالب المحول حاصل ناجحا ومنقول إلى الفرقة الاعلى 
 

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