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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في اليوم الأخير للتقدم لاختبارات القدرات .. سجل عبر هذا الرابط

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

ينتهي اليوم موقع التنسيق من استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات،  بعد أن مدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فترة اختبارات القدرات للطلاب حتى يوم الاثنين  الموافق 23 أغسطس الجارى، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب.


أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعى الجديد 2021– 2022، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

 

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التعليم العالي: لن يسمح للطلاب بالدخول لمعامل التنسيق في هذه الحالة

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الأعلى للجامعات: هذه هي الأعداد التي تستقبلها كليات الأسنان والصيدلة


وللتسجيل من خلال موقع التنسيق عبر هذا الرابط

https://www.elbalad.news/www.tansik.egypt.gov.eg


وناشد السيد عطا الطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات والمقررة 23 أغسطس الجارى كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات.

وأشار د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

شهادة الثانوية العامة الطلاب الحاصلين استقبال الطلاب الحاصلين موقع التنسيق وزارة التعليم العالى

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