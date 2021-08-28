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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء التحضير لدورة مهرجان مالمو

محمد قبلاوي: مهرجان عمان السينمائي نجح في استقطاب الجمهور الأردني

محمد قبلاوي بـ مهرجان
محمد قبلاوي بـ مهرجان عمان السينمائي الدولي

أعرب محمد قبلاوي مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر بين المهرجان السويدي والهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وقال لـ صدى البلد خلال حضور الدورة الثانية من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم: يسعد مهرجان مالمو للسينما العربية بالتعاون مع الهيئة الملكية للأفلام وهذا ليس التعاون الأول، اذ سبق للمهرجان التعاون مع الهيئة في ثلاثة مشاريع هامة سابقًا، وبتمويل من المعهد السويدي أيضا، لكن بشكل مقتضب اليوم.
 

وأشار قبلاوى إلى أن أنشطة المهرجان الأردني نجحت في جذب جمهور العاصمة الأردنية إلى نوعية مغايزة من الأفلام غير التجارية، فضلا عن عدة ورش وندوات قيمة تعكس حرص “عمان” على نشر الثقافة السينمائية وتقديم يد العون إلى شباب المبدعين العرب.
 

محمد قبلاوي بمهرجان عمان السينمائي الدولي


هذا ويعود  فريق عمل مهرجان مالمو للسينما العربية ليستأنف جدول أعماله المليء بالفعاليات لخريف 2021، كما ويرحب بانضمام عضو جديد للفريق وهي سارة لوندغرين، التي ستعمل كمنسقة للمهرجان.
 

على قائمة أعمال المهرجان العديد من الفعاليات المثيرة التي ينتظرها الجمهور من عام الى عام، فالمهرجان سيعيد اطلاق مشروع مهرجان مالمو للسينما العربية فى سكونة ، ليقدم من خلاله عروض افلام مجانية للمكتبات العامة والمدارس في جميع انحاء مقاطعة سكونة.
 

وكجزء من برنامج "ليالٍ عربية" سيشاهد جمهور مالمو أفلام مختلفة مختارة من الدورات الماضية  للمهرجان تبدأ مع السينما الفلسطينية وفيلم 200 متر لأمين نايفة في 28 أغسطس في سينما بانورا.
 


أما عن أيام سينما المرأة العربية فستقام في مالمو بالتوازي مع انعقادها في  هيلسينبورغ ، لينطلق بعدها فريق المهرجان في جولة سينمائية في أنحاء السويد تبدأ من مدينة لوليو  مروراً بيوتوبوري انتهاءً بستوكهولم كل تلك النشاطات ستقام خلال شهر أكتوبر  تابعنا على  منصات التواصل الاجتماعي.
 

كما وستُعقد ورشة عمل نقاد بلا حدود أخيرًا هذا الخريف -خلال إنعقاد أيام سينما المرأة العربية- بعد تأجيلها لعامين تقريباً بسبب  جائحة كورونا، حيث سيتشارك مجموعة من النقاد السينمائيين من الشرق الأوسط و دول الشمال العمل معًا لتبادل المعرفة والأفكار.
 

وستقام خلال الخريف العديد من مهرجانات السينما  العربية  الكبيرة والمهمة في عدد من الدول العربية ، والتي  سيشارك فيها مهرجان مالمو  ليتابع أحدث إصدارات الأفلام العربية و لإقامة علاقات وشراكات جديدة.
 

ويتابع مهرجان مالمو للسينما العربية التطورات لحظة بلحظة، والعمل على تنفيذ توصيات السلطات السويدية المتعلقة بجائحة كورونا طبقا لكالة الصحة السويدية.

 

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