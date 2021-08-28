السبكي: هدف التدريب هو تثقيف الطبيب بلغة الإشارة ليتمكن من فهم المريض دون وسيط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انطلاق أول برنامج تدريبي متخصص لتعليم الكوادر الطبية لغة الإشارة وآليات التعامل بها، وذلك بمحافظة الأقصر، باعتبارها ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

د. أحمد السبكي: تثقيف مقدمي الخدمة الصحية بلغة الإشارة حق لذوي الهمم ويضمن إدماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي ومن ثَم التفاعل معه

وأوضح بيان الهيئة، أن فعاليات البرنامج التدريبي تستمر على مدار 8 أيام ، بواقع 64 ساعة تدريبية لكل متدرب، بينما بلغ عدد المتدربين 25 متدرب «كمرحلة أولى»، مشيرًا إلى إيمان الهيئة بأهمية الدمج المجتمعي للأشخاص من ذوي الهمم، وذلك من خلال فهم لغة الإشارة وآليات التعامل بها وبالتالي التفاعل الصحيح مع الصم وأصحاب الإعاقات السمعية، وذلك تأكيدًا لحق كل مواطن في الحصول على الخدمة الصحية المتكاملة وبأعلى دقة وجودة دون أي تمييز بين المواطنين.

ولفت البيان أن البرنامج التدريبي يأتي بناءًا على مبادرة الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة، لحل أزمة التواصل بين مقدمي الخدمة الطبية بالهيئة والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع وبين مقدمي الخدمة الطبية، وذلك لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات كافة المنتفعين على حد سواء داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وتابعت الهيئة، أن البرنامج التدريبي شمل العديد من التدريبات منها على سبيل المثال اتيكيت التعامل مع الصم وتوضيح أسباب الصمم، وأساسيات الحوار مع الصم بداية من موظف الاستقبال حتى مقدم الخدمة الطبية، وشرح أقسام العيادات والأعراض المختلفة للأمراض من خلال لغة الإشارة، طرق صرف وتلقي العلاج، علاوة على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة.

واستكملت الهيئة في بيانها، يهدف البرنامج التدريبي بشكل عام الي إكساب كافة المتدربين المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الصم وأصحاب الإعاقات السمعية، بما يُسهِل عملية التواصل خاصة فيما يخص الجانب الطبي وذلك من خلال تحديد الطرق الصحيحة للتعامل مع الصم بلغة الإشارة، والمحاذير الواجب تجنبها أثناء التعامل معهم، وكذلك تعلم أبرز القواعد عند مخاطبة الشخص الأصم، والتي ترتكز على مقابلة الشخص الأصم وجهاً لوجه والتأكد من أن يدي محدثه أمامه، مع الانتباه إلى أن الأصم ينظر إلى شفاه الشخص الذي يتحاور معه، كما تعد أصابعهم العشرة هي آداتهم الوحيدة للتعامل اليومي.



وأوضح البيان، أن البرنامج التدريبي تم على يد أ.محمود فتحي "مترجم لغة الإشارة المحترف"، وبحضور كل من د. إسماعيل العربي مدير فرع الهيئة للرعاية الصحية بالأقصر، د. أحمد دنقل مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف على رضاء المنتفعين بالهيئة، أ. محمد عبد الوهاب ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أ.لوسيندا الخشت مساعد بالمشروع بمؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن من حق المريض الأصم أن يعبر عن تعبه، فهدفنا من هذا التدريب هو تثقيف الطبيب بلغة الإشارة ليتمكن من فهم المريض دون وسيط ومن ثَم التفاعل معه، وهو ما يكسر الحواجز بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، ويضمن تعرف مقدم الخدمة على كل ما يخص شكاوي المرضى من الصم وأصحاب الإعاقات السمعية، على سبيل المثال الألم في مكان ما أو الإحساس بأعراض مختلفة، مشيرًا أن ذلك حق من حقوق تلك الفئات في التعامل والتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حصولهم على خدمة صحية وعلاجية متكاملة ومتميزة ذات جودة بأعلى المعايير العالمية، بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.