رئيس الوزراء الكويتي : لا نتوانى مع الوقوف بجانب العراق والعلاقات تسير بخطى ثابتة

قال رئيس الوزراء الكويتي ، صباح الخالد الحمد الصباح ، إن دولة الكويت لا تتوانى مع الوقوف مع دولة العراق في أشد المراحل ، متابعا : " حشدنا الجهود الدولية لإعادة تعمير المناطق المتضررة بالعراق بمبلغ 30 مليار دولار مما يجسد سعي المجتمع الدولي لدعم العراق بعد نصرها على الإرهاب " .

وأضاف رئيس الوزراء الكويتي ، خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة : " العلاقات الكويتية العراقية تسير بخطى ثابتة مدفوعة وارادة مشتركة من قيادة البلدين ، وهناك رغبة مستمرة للدفع بها بشكل أكبر في كافة المجالات .

وواصل : نتطلع لتنفيذ كافة الاتفاقات الدولية الموقعة بين البلدين ، لمصلحو شعبي البلدين .

ونشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " صور استقبال الرئيس العراقي برهم صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر بغداد.

وكان مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار بغداد الدولي ، حيث يشارك الرئيس في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.