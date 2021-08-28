عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس الإمارات: شراكتنا مع الكويت عميقة وقديمة ومتجددة

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

التقى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على هامش مشاركتهما في مؤتمر بغداد لدول جوار العراق.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريده على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "التقيت اليوم الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وذلك على هامش قمة بغداد للتعاون".

الإمارات: مؤتمر بغداد بداية ستعيد العراق إلى وضعه الطبيعي

بيان عاجل من الكويت حول استهداف المنطقة الحدودية مع العراق بصواريخ

وأضاف نائب رئيس الإمارات "شراكتنا مع الكويت عميقة وقديمة ومتجددة … ومستقبل دول الخليج والمنطقة إلى خير وتقدم وازدهار بهذا التعاون والروح الجديدة في منطقتنا".

ووصف نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد بـ"عاصمة العالم وبيت حكمة البشر".

وقال بن راشد عقب وصوله إلى بغداد عبر حسابه بموقع تويتر: "وصلنا بحمد الله بغداد، عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم، دار السلام، بيت حكمة البشر".

وأضاف: "بغداد الشعراء والأدباء والعلماء، بغداد دجلة والفرات، رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله، حفظ الله بغداد، حفظ الله شعب العراق العظيم".

وتهدف قمة دول جوار العراق إلى تخفيف التوترات التي تمر بها المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة بينها.

ويحضر القمة عدد من رؤساء الدول وممثليها، من مصر والسعودية والكويت والإمارات تركيا وفرنسا ودول أخرى.

الامارات الكويت بغداد العراق التعاون

موضوعات متعلقة

إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات جنوبي بغداد

سقوط طائرة مسيرة مفخخة بمنطقة سكنية في بغداد

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

العراق.. توجيه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية

"الأمن العراقي": استهداف مطار بغداد بثلاث طائرات مسيرة

العراق.. التحالف الدولي يعلق حول الهجوم على مطار بغداد

العراق.. خلية الإعلام تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد

العراق.. استهداف مطار بغداد بصاروخين وصافرات الإنذار تدوي

ترشيحاتنا

السيسي وماكرون يبحثان زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

دراسة| متغير دلتا أخطر تحورات كورونا

رسميا .. الكشف عن تويوتا هايلكس GR Sport موديل 2022

الشوط الأول| تعادل إيجابي بين أستون فيلا وبرينتفورد.. ونوريتش يعود أمام ليستر

كينيا تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

وزارة التعليم ترد على برلماني بشأن جاهزية وسلامة المدارس قبل بدء الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من خالد الغندور على تصريحات موسيمانى بشأن تتويج الزمالك بالدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ