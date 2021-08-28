التقى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على هامش مشاركتهما في مؤتمر بغداد لدول جوار العراق.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريده على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "التقيت اليوم الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وذلك على هامش قمة بغداد للتعاون".

وأضاف نائب رئيس الإمارات "شراكتنا مع الكويت عميقة وقديمة ومتجددة … ومستقبل دول الخليج والمنطقة إلى خير وتقدم وازدهار بهذا التعاون والروح الجديدة في منطقتنا".

ووصف نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد بـ"عاصمة العالم وبيت حكمة البشر".

وقال بن راشد عقب وصوله إلى بغداد عبر حسابه بموقع تويتر: "وصلنا بحمد الله بغداد، عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم، دار السلام، بيت حكمة البشر".

وأضاف: "بغداد الشعراء والأدباء والعلماء، بغداد دجلة والفرات، رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله، حفظ الله بغداد، حفظ الله شعب العراق العظيم".

وتهدف قمة دول جوار العراق إلى تخفيف التوترات التي تمر بها المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة بينها.

ويحضر القمة عدد من رؤساء الدول وممثليها، من مصر والسعودية والكويت والإمارات تركيا وفرنسا ودول أخرى.