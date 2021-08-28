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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالقبلات والأحضان.. مادلين مطر تستمتع بإجازتها مع "الدلافين" |صور

مادلين مطر
مادلين مطر

نشرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر  عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة لها.
 

وظهرت مادلين مطر أثناء قضاء إجازتها الصيفية ويبدو عليها السعادة البالغة وهي تداعب دولفين وتقبله، وعلقت قائلة: "حلاوة❤️! العالم يحتاج حلاوة! يحتاج إلى طفل حلو ، دلفين حلو ، بعض المخلوقات الحلوة ؛ يحتاج لأهل الطيبة ليلين القلوب القاسية! أتمنى لك يومًا رائعًا عشاق". 

 

وطرحت الفنانة مادلين مطر  كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.
 

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" هي باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


 

مادلين مطر الفنانة اللبنانية قضاء اجازتها الصيفية الدلافين تستمتع تواصل الاجتماعي

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