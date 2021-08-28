دينا أبو السعود تكشف عن الحل الوحيد لأصحاب البشرة الدهنية| فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل، أن كريم “بينكى” يعمل على ترطيب البشرة ويحمى من التجاعيد وعلامات التقدم فى السن والتى تحدث لبعض الفتيات فى سن مبكرة، منوهة إلى أن كريم “بينكى” مكون من الشاى الأخضر الذى يعمل على امتصاص الدهون فقط من البشرة ويترك جميع الزيوت التى تحتاجها البشرة.

وأوضحت "أبو السعود"، خلال استضافتها مع الاعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن كريم “بينكى” يعتبر مصدر تغذية من الدرجة الأولى ومضاد للأكسدة والتقشير لكافة أنواع البشرة.

وذكرت دينا أبو السعود فى تصريحات سابقة، أن كريم بينكي مفيد للبشرة ويعمل على تفتيح وترطيب سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

وأوضحت «دينا أبو السعود»، أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم.