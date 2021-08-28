أستاذ طب نفسى: انفصال الزوجين يتسبب في صدمة سيئة للأطفال

قال الدكتور هشام حجازي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الانفصال بين الزوجين يعتبر صدمة نفسية لأي طفل خاصة وأن الانفصال يؤدي إلى اختفاء أحد الطرفين عن الطفل.

وأضاف "هشام حجازي"، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي ببرنامج "3 ستات" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت، أن وجود خلافات مستمرة بين الزوجين غير المنفصلين يكون تأثيرها سلبي على الأطفال مقارنة بالزوجين المنفصلين اللذين يكون هناك علاقة سوية بينهما.



وشدد هشام حجازي، على ضرورة أن يكون الانفصال بين الزوجين متحضر حتى لا يتأثر الأطفال سلبًا بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن أسباب المشاكل بين الزوجين تتمثل في عدم تحقيق التوقعات بين الطرفين، وبعد طلاق المرأة ليس مطلوبا من الأم إلا رعاية الأطفال.