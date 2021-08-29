الدولة تواصل دعمها لذوي الهمم.. وزيرة التضامن تعلن إطلاق منصة "مودّة" الرقمية بلغة الإشارة.. ونواب: يحافظ على كيان وتماسك الأسرة المصرية

برلمانية: اطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة يؤكد اهتمام الدولة بفئة ذوي الهمم

برلماني عن إطلاق منصة مودّة بلغة الإشارة: يؤكد دعم الدولة لذوي الاعاقة بالمجتمع

برلماني: منصة مودة لها دور كبير في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز.

وعمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" خلال الفترة الماضية على تحويل المحتوى الرقمي للمنصة والمكوَن من 21 مقطعا على توفير المحتوى لذوي الهمم من ضعاف السمع والكلام.

ويأتي ذلك ضمن جهود المشروع في إيصال الرسائل المعرفية التي تتعلق بالحياة الاسرية لجميع المواطنين، وتمكين الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج والمخطوبين وحديثي الزواج من متحدي الاعاقات السمعية بالمعارف المختلفة التي تتناولها المنصة في كافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة بدءا من أُسس اختيار شريك الحياة ومفهوم الزواج وخطوات حل المشكلات، بالإضافة لتقديم محتوى توعوي ثري يؤكد على أهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج.

كما توعّي المنصة بأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة والمُباعدة بين الولادات، وأيضا إلقاء الضوء على الرأي الشرعي في كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

وحول هذا الأمر قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع وزارة التضامن الاجتماعي " مودة" والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاقها، من المشروعات القومية الهامة التي تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ولم شملها.

وأشادت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" بإطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة والذي تأتي حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات وزارة التضامن الاجتماعي والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز، مؤكدة اهميتها في توعية فئة ذوي الهمم بكافة الأمور الاسرية وتوضيحها من خلال هذه المنصة عن طريق الوصول غليهم بلغتهم الخاصة.

واكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن اتخاذ هذه الخطوة يؤكد الدعم الكامل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم في كافة الامور، مشيرة إلى أن أهمية اتاحة هذه المنصة بلغة الاشارة سيضمن توعيتهم بالأمور الأسرية والاجتماعية التي ترمي إلى عيش حياة أمنة وسعيدة خالية من المتاعب والمشاكل والخلافات التي زادة الاونة الأخيرة.

ولفتت أن هذا الأمر يتوافق مع اتجاه الدولة المصرية في التوجه نحو التحول الإلكتروني، والتعامل مع المواطنين عبر هذه المنصات والتي تتميز بسهولة توصيل المعلومات بطرق أمنة وسليمة.

وقال النائب محمد فايد عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمام متزايد بفئة ذوي الإعاقة، موضحا أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد وهو يوجه رعاية خاصة بهذه الفئة، أملا في ادماجهم بشكل كامل في المجتمع، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات لهم ومحاربة التمييز.

ولفت فايد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مشروع مودة الذي أطلقه الرئيس لسيسي بهدف غلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يقوم بعمل برامج التوعية قبل الزواج من أجل بناء أسرة متوافقة، مما يؤدي إلى حدوث استقرار بالمجتمع ويحد من المشاكل المتعلقة بالازمات الاجتماعية.

واضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع مودة والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، من المشاريع الهام التي كان اهم اهدافها تماسك الاسرة المصرية، من خلال توعية المقبلين على الزواج، وتعريفهم بأهمية هذه الخطوة التي تغافل الكثير عن اهميتها الفترة الأخيرة.

وأوضح النائب محمد فايد انه سبق وأعلن المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أشرف مرعي، عن الانتهاء من تدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة؛ لتسهيل تعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية، موضحا أن هذا الأمر أصبح يتم تعميمه حرصا على تقديم خدمة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم بالمجتمع.

وأشاد النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة وذلك حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز، موضحا انه سبق وتم التوجيه بتدريب العاملين ببعض الوزارات على لغة الإشارة لتسهيل تعامل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع المصالح الحكومية.

ولفت البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان منصة مودة كان لها دور كبير في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، مشيرا إلى انه يتم تأهيل الشباب المقبلين على الزواج من خلال هذه المنصة الإلكترونية والتي تستهدف حوالي مليون شاب سنويا للتوعيتهم بالتربية الأسرية الإيجابية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل دعم فئة ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع، منوها إلى ان الرئيس السيسي حرص من البداية على دعمهم وتوفير كافة احتياجاتهم.