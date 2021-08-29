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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية تسقط طائرة أطلقتها الحوثي باتجاه خميس مشيط

صدى البلد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وحسب "العربية"، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار محاولات مليشيا الحوثي تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف بيان التحالف العربي لدعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ليل الجمعة-السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

التحالف اليمن السعودية الحوثي خميس مشيط

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السعودية تسقط طائرة أطلقتها الحوثي باتجاه خميس مشيط

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