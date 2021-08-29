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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحي يودع الاتحاد السكندري برسالة مؤثرة

صدى البلد

علق محمد صبحي حارس مرمي نادي الزمالك على رحيله من نادي الاتحاد السكندري وعودته لنادي الزمالك بعد انتهاء إعارته .

وكتب محمد صبحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  "شكرا نادي الاتحاد وشكرا مجلس الادارة الحاج محمد مصلحي والجهاز الفني كابتن حسام حسن وطبعا اخواتي اللعيبه كل التوفيق ليكو في القادم".

وانتهت أحداث لقاء المقاولون العرب ومنافسه الاتحاد السكندري بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،  في المباراة التي تقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن الاتحاد السكندري من مباغتةالمقاولون العرب في الدقيقة الثانية من المباراة، وجاء الهدف الأول عن طريق خالد قمر مهاجم زعيم الثغر.

لم يستمرالتقدم أكثر من ثلاث دقائق، وسجل المقاولون العرب هدف التعادل في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد حسن مكي لاعب ذئاب الجبل.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن الاتحاد السكندري من السطرة على المباراة وسجل هدفين لينهي المباراة وهو في المركز السادس بجدول الدوري الممتاز.

سجل خالد متولي الهدف الثاني في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ثم استطاع داميون لوي من اختراق دفاع المقاولون وتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

 


 

المقاولون العرب حسام حسن الاتحاد السكندري نادي الزمالك استاد المقاولون العرب الجهاز الفنى بطولة الدوري الممتاز محمد صبحي

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