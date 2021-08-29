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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من البابا فرنسيس لجميع المسيحيين حول العالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

وجه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رسالة واسعة تشمل جميع المسيحيين في العالم، اليوم الأحد، تحثهم على الصوم والصلاة: "لنسأل الله أن يحقق السلام والطمأنينة في أفغانستان".

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ووفقا لـ"رويترز"، في حديثه إلى الجموع في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، قال البابا فرنسيس، إنه كان يتابع الأحداث في أفغانستان بقلق شديد، وإنه يشارك في معاناة أولئك الذين يحزنون على ضحايا التفجير الانتحاري في مطار كابول.

كما قال إنه يصلي لأولئك الذين يطلبون المساعدة والحماية، في إشارة للأفغان الذين يحاولون مغادرة أفغانستان.

وأضاف: "أطلب من الجميع الاستمرار في مساعدة المحتاجين والصلاة حتى يتسنى للحوار والتضامن تحقيق التعايش السلمي الذي يبعث الأمل في مستقبل البلاد".

وتابع: "أناشد الجميع تكثيف الصلاة والصوم والتوبة، حان الوقت الآن للقيام بذلك".

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