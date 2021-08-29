امنعي ظهور الحبوب في بشرتك بخطوة واحدة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكى أثبت نجاحا كبيرا بين الفئات العمرية المختلفة، حيث يعمل على نضارة البشرة ومنع ظهور الخطوط والتجاعيد وإعادة بناء الكولاجين من جديد.

وأضافت "أبو السعود"، خلال استضافتها ببرنامج “سفرة وطبلية” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن كريم بينكى يعمل على توحيد لون البشرة وتقليل تصبغاتها، ومنع ظهور الحبوب بسعر منخفض والتى تعد معادلة صعبة نوعا ما، ولكن "بينكى" نجح فى حلها ومنح البشرة النضارة الكافية.

ولفتت إلى أن مشكلة النمش تكمن في زيادة إفراز صبغة الميلانين، الناتج عن التعرض لفترة طويلة لـ أشعة الشمس بدون استخدام كريم " بينكي".

وذكرت “أبو السعود”، فى تصريحات سابقة، أن كريم "بينكي" يساعد في الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس، وهو يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية آثار جانبية.

وأضافت أن كريم بينكى يحل مشاكل البشرة ويجمع كافة الخواص والمميزات فى عدد كبير من الكريمات بمفعول كريم واحد، خاصة أنه يحتوى على مكونات طبيعية لتفتيح الهالات السوداء، والنمش، والبقع السوداء، ويمد البشرة بالترطيب والمحتوى المائي.

يذكر أن كبسولات البروبيوتيك مليئة بالبكتيريا الجيدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة وتقلل من البقع السوداء وتحافظ على الرطوبة وتهدئ التهاب الجلد.

