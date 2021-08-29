ماسكة عليهم ذلة.. عمرو محمود ياسين يفتح النار على مى حلمى: "بتجيب الضيوف تربيهم"

علق السينارست عمرو محمود ياسين، على منشور المؤلف ايمن بهجت قمر والذى هاجم من خلاله المذيعة مى حلمى.

وكتب عمرو محمود ياسين: "مضبوط یا أیمن فعلا أسلوبها مستفز جدا وبتتعامل مع ضيوفها کأنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم".

وأضاف عمرو محمود ياسين: "أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام.. أنا هطلب من الناس انها ترفض تحضر كضيوف للاستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها.. وحسنا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة".

يذكر أن هاجم الملحن ايمن بهجت قمر المذيعة مي حلمي بعد حلقتها مع الكابتن أحمد صالح.

ونشر أيمن بهجت قمر جزءا من الحلقة عبر حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا :" أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس".

وتابع :" لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سئ ومهين وده بيدل ان المحتوى فاضي ..حقيقي عيب اوي ".

وشهد برنامج «الحكم»، والذي تقدمه مي حلمي، انسحاب أحمد صالح، نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، من البرنامج اعتراضا على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء.