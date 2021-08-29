عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخيرا.. كاني ويست يطرح ألبوم الجديد Donda

كاني ويست
كاني ويست

طرح مغني الراب الأمريكي كاني ويست ألبومه الجديد Donda بعد تأجيله عدة مرات وإعادة العمل عليه، واعتكافه خلال الفترة الماضية للانتهاء منه. 

 

كان مقرر أن يطرح كاني ويست ألبومه Donda في يوليو الماضي لكن أرجأ موعد إذاه حتى 6 أغسطس الجاري، ثم تأجيل مرة أخرى بعدما أقام بصورة شبة كاملة داخل ستاد أتلانتا للانتهاء منه. 

نشر كاني ويست ألبومه الجديد المكون من 27 أغنية على تطبيق سبوتيفاي، بعد فترة طويلة من جلسات الاستماع والحفلات التجريبية والتردد في موعد طرحه وإعادة العمل على تسجيل أغنياته. 

 

أجرى كاني ويست ثلاث حفلات استماع لألبومه الجديد Donda حضرها عدد كبير من النجوم من بينهم ليل بيبي، أريانا جراندي، ترافيس سكوت، وزوجته السابقة كيم كادراشيان. 

أخبر المغني الأمريكي كاني ويست أصدقائه في مجال الموسيقى أنه عاد إلى زوجته كيم كارداشيان مرة أخرى بعد انفصالهما منذ عدة أشهر. 

 

وقالت مصادر لموقع page six إن كاني ويست يردد خبر عودته إلى زوجته بين أصدقائه لكنهم لا يصدقونه، رغم ظهورهما سويا ممسكان بأيدي بعضهما البعض علنا.

 

أثار كاني ويست وكيم كارداشيان الجدل خلال الساعات الماضية حول عودتهما سويا رغم رفع الأخيرة دعوى طلاق منه، بعدما انضمت إليه خلال إحدى تجارب الآداء في شيكاجو. 

وتؤكد المصادر أن كاني ويست يطلق شائعة عودته إلى زوجته حتى تتفوق مبيعات ألبومه المنتظر Donda  على نظيره مغنى الراب دريك. 

وأضاف المصدر أن كاني ويست وكيم كادراشيان لم يتحدثان لفترة طويلة بعد طلبها الطلاق منه، لكنهما عادا إلى التواصل مرة أخرى من أجل أطفالهما الأربعة، وهي سعيدة بدعمه في عمله وفنه لكنها لا ترغب في العودة إليه. 

 

كاني ويست يغير اسمه 

 تقدم المغني الأمريكي كاني ويست بطلب رسمي إلى المحكمة لتغيير اسمه الطويل إلى آخر مكون من حرفين فقط بدون اسم أوسط أو لقب عائلة، بحسب موقع “بي بي سي”.

ويرغب مغني الراب الشهير كاني ويست الذي يبلغ من العمر 44 عاما، في أن يصبح اسمه الجديد " Ye"، وقام بتغيير اسمه على حسابه بتطبيق “تويتر” وباقي صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي دون انتظار قرار المحكمة. 

الاسم الكامل لمغني الراب الأمريكي هو كاني أوماري ويست، وأرجع المبرر في طلبه تغيير اسمه إلى أسباب شخصية، وذلك في الوثائق التي قدمها محاميه إلى المحكمة.

كاني ويست Donda ألبوم كاني ويست كيم كارداشيان أغاني كاني ويست

ترشيحاتنا

القوات الأمريكية تنفذ ضربة عسكرية في كابول

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك.. وخطة ريال مدريد لـ ضم محمد صلاح

أول رد فعل من عبدالقادر عقب انتهاء إعارته لسموحة وعودته لـ الأهلي

صاروخ أصاب منزلًا.. أطفال ونساء بين ضحايا هجوم مطار كابول الثانى

نشرة المحافظات | تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدى على محام..انهيار عقار في الإسماعيلية.. وعامل يذبح شقيقته بسوهاج

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا استولى على مليوني جنيه من عملاء البنوك.. فيديو وصور

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

برنس الإعلام الرياضى.. هاشتاج هانى حتحوت يتصدر تويتر بعد حديثه عن شيكابالا

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ