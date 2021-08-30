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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 30- 8- 2021

سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك اليوم

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك قطر الوطني 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.21جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك بلوم ومصر والأهلى و المشرق ، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

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سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 30- 8- 2021

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