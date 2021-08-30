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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: تجهيز مدرسة الجهاد لاستقبال الراغبين في التطعيم من المسافرين للخارج

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع استعدادات مدرسة الجهاد لاستقبال الراغبين

تابع  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تجهيز مدرسة الجهاد الابتدائية، بحي ثان طنطا ، لاستقبال المواطنين المسافرين الراغبين في تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تم تجهيز المدرسة بالتعاون بين مديرتي الصحة والتعليم وحي ثان طنطا، حيث وجه المحافظ  بتخصيص مدرستي الجهاد بشارع سعيد والإصلاح بشارع توت عنخ آمون لتخفيف التزاحم على مركز طبي سعيد وتحقيق سرعة عملية تلقي اللقاح.


وأشاد المحافظ بالدور الذي قامت به التربية والتعليم بالغربية من الاستجابة الفورية في تجهيز المدرسة وإعدادها في وقت قياسي لاستقبال المواطنين، كما وجه بالاستعانة بفريق متطوعي الغربية في تنظيم دخول المواطنين وسير عملية تلقي اللقاح.

محافظ الغربية يبحث الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار

يذكر أن محافظ الغربية قد قام بجولة سابقة اليوم من أجل متابعة سير  العمل داخل المركز الطبي بشارع سعيد، ووجه  بتجهيز المدارس لتخفيف الضغط عن المركز.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.

محافظ الغربية يتابع استعدادات مدرسة الجهاد لاستقبال الراغبين في التطعيم من المسا

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محافظ الغربية تجهيزات مقرات المدارس لقاح كورونا شهادات اللقاح

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