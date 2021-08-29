عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يبحث الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار

محافظ الغربية يناقش
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز والمدن الاستعدادات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعاً مع رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم السيول والأمطار مع اقتراب فصل الشتاء وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.

بسبب بناء سور.. أمن الغربية يسيطر علي مشاجرة بين عائلتين فى طنطا | صور

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بضرورة إجراء محاكاة لتجربة سقوط الأمطار، مع تدريب فرق متخصصة لمواجهة تلك الأزمة وبتشكيل لجنة لمراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية مطالباً بضرورة تطهير كافة بالوعات المياه والمجاري المائية ،كما وجه محافظ الغربية  بعمل حصر للشوارع التي حدث بها مشاكل في العام الماضي وذلك لتفادي تكرارها هذا العام .

 

وفي ذات السياق طالب المحافظ  رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كافة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرا مشدداً على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حالياً والتأكد من وجود بالوعات المطر.

 

كما طالب المحافظ مسؤلي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات، كما وجه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك الغير معزولة بالشوارع.

الغربية موسم السيول محافظ الغربية فصل الشتاء شركة المياه

موضوعات متعلقة

بالصور.. محافظ الغربية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

هاني الناظر ينصح بتناول مكونين لحماية البشرة من التجاعيد

زوجة ضحية المرج باكية: أقوم الصبح أدور عليه في الشقة والشارع مش لاقياه.. فيديو

حكم تغيير النية في الصلاة .. الإفتاء: الصلاة باطلة في هذه الحالة

قتل بالخرطوش.. زوجة ضحية المرج: مش عارفه أقول لـ أولادي أبوهم فين..فيديو

رميا بالرصاص.. تفاصيل جريمة قتل بشعة لموظف في المرج ..فيديو

بعد تغريمه 12.5 مليون جنيه.. تفاصيل أزمة محمد رمضان والعدل جروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

لتخفيف العقوبة.. أحمد مجاهد يشترط اعتذارا رسميا من شيكابالا

الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

أول رد فعل من مي حلمي عقب قرار وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ