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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الدفنة والعزاء بمسقط رأسه في كفر الشيخ

وفاة نجل شقيق القارئ الراحل أبو العينين شعيشع

الحاج مصطفى شعيشع
الحاج مصطفى شعيشع

توفي مصطفى أحمد شعيشع، نجل شقيق القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، وسيتم إقامة صلاة الجنازة ودفن الفقيد، اليوم، الإثنين، عقب صلاة الظهر بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وقال القارئ الشاب، أسامة البيلي فراج، من أبناء مدينة بيلا، وأحد أصدقاء الأسرة، «ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الحزن والألم نعزي أنفسنا ونعزي عائلات شعيشع وجميع عائلات بيلا الكريمة بفقد رجل من خيرة الرجال سليل أهل القرآن».

وأضاف، «الحاج مصطفي أحمد شعيشع نجل المرحوم الشيخ أحمد شعيشع الشقيق الأكبر لمولانا الشيخ أبو العينين شعيشع رحم الله هذا الرجل .. أشهد الله أنه كان كريمًا نبيلاً مخلصًا نبيهًا علي خلق عظيم تخر له القلوب من أول لقاء .. وكان بيته مفتوحاً علي مصرعيه لكل محبيه .. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون».

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وكانت آخر تصريحات قالها الحاج مصطفى أحمد شعيشع، نجل شقيق القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، لـ «صدى البلد»، خلال الذكرى العاشرة لنقيب القراء الأسبق، في نهاية يونيو الماضي، « إن الشيخ أبو العينين راجل من أتقى الناس، ومن أطيب الناس، ومن أحسن الناس، راجل طيب بمعنى الكلمة، وكان بيجي عندى كل شهرين أو تلاتة مرة فكنت أما أجي أسافر معاه مثلاً أوصله لحد المحلة لأن الطرق اتغيرت مبقتش زى زمان».

وأضاف: «طول ما هو ماشي وكان بيكون راكب جنب السواق ألاقي الناس إللي قاعدين في الشوارع أحس أنهم بيبصولوا استغرب يعنى ليه الناس بتبصلوا وهو قاعد ولكن تقريباً حملة القرآن الكريم بيبقى يعني زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى جاعل في وجوههم نور أو في شكلهم نور منورين كده علشان هما حملة القرآن».

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