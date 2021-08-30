غربلة فى الزمالك .. كارتيرون يحسم قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء

فى سرية تامة حسم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك قائمته الأولية المنتظر الرهان عليها فى الموسم الجديد.

وقرر باتريس كارتيرون بالتنسيق مع اللجنة الموقتة بنادى الزمالك عودة جميع اللاعبين ويرغب المدرب الفرنسى فى التعرف على موقف المعارين، والأرقام الخاصة بهم من خلال شركة تحليل الأداء المتعاقد معها النادى.

ويمتلك الزمالك مجموعة من اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى، وهم عمر السعيد ورزاق سيسيه، وكريم بامبو، ومصطفى فتحى ومحمد صبحى والمغربى محمد أوناجم.

كارتيرون يحدد قائمة العائدين من الإعارة

وإستقر المدرب الفرنسى على عودة محمد صبحى حارس المرمى المعار لصفوف الاتحاد السكندرى وعدم تجديد إعارته لزعيم الثغر ليكون الحارس الثالث فى قائمة الفريق الأبيض للموسم القادم إلى جانب عودة مصطفى فتحى لاعب الوسط الذى قدم مستويات رائعة مع فريق سموحة ونجج فى تسجيل 16 هدفاً فضلا عن إنضمامه لصفوف المنتخب الوطنى، وبات رهان كارتيرون فى تقديم الاضافة فى مركزى صانع الألعاب والجناح الأيمن.

كما يرغب كارتيرون فى استعادة المغربى محمد أوناجم مالم يتم إدخاله فى صفقة تبادلية مع مواطنه وليد الكرتى لاعب وسط الوداد المغريى والذى يرغب كارتيرون فى ضمه لصفوف الزمالك ، مع فتح باب الرحيل والبيع بشكل نهائى للثنائى عمر السعيد وكريم بامبو والاستفادة المالية من بيعهما بعد المستويات المميزة التى ظهر عليها بقميص الجونة والبنك الأهلى.

وفي الإطار ذاته تتجه النيات لتسويق اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه بعد تعرضه لإصابة قد تستغرق وقتا طويلاً لعودته للمستطيل الأخضر بعد تعرضه لكسر مضاعف فى صابونة الركبة.

ومن ناحية أخرى يدرس كارتيرون وجهازه المعاون موقف بعض اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال فترة ولايته الأولى أو الثانية.

أسامة فيصل وحسام أشرف وأحمد عيد خارج الزمالك

وتشير الأخبار القادمة من القلعة البيضاء أن كارتيرون يفضل خروج الناشئين للإعارة فى الموسم المقبل على رأسهم الثلاثى أسامة فيصل ، وحسام فيصل ، وأحمد عيد لاكتساب الخبرات على غرار ما حدث مع مصطفى محمد الذى خرج معاراً لطنطا ثم طلائع الجيش قبل العودة لقيادة الهجوم الأبيض والخروج للاحتراف بصفوف فريق جالاطا سراى التركى.

وعلى الرغم من السرية التامة التى يفرضها كارتيرون على قائمة الراحلين إلا أن الساعات الماضية شهدت وضع قائمة أولية تضم عددا من اللاعبين ينتظر بيعهم أو عرضهم للإعارة بنهاية الموسم الجارى لعدم الحاجة إلى خدماتهم.

وحدد كارتيرون أربعة لاعبين لا يرغب فى الإبقاء عليهم داخل قائمة الفريق الأبيض فى الموسم الجديد .

وعلم صدى البلد أن اللاعبين الأربعة هم محمد عواد، ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ، والمغربى حميد أحداد.

الزمالك يرفض عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا ترفض فيه عقوبات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .

وجاء نص البيان كالتالي: تعلن اللجنة الملفة بإدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه النادي وجماهيره، واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه التي جاءت مخالفة لكافة اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على كافة الأصعدة مهما كانت التداعيات وسوف سيتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وابنائه.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي :-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.