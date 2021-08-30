صيانة وإصلاح أعطال الأعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة بطنطا

نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة وإزالة وصلات مخالفة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.



وأشرف على الحملة محمود عيسي رئيس حى ثان طنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 35 كشافًا وتركيب 7 كشافات جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.



من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.